ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğu! ŞOK’ta bu hafta neler var? Oyuncak, monitör, kahve makineleri...

ŞOK'un yeni aktüel kataloğu, çocuklara hediye arayanlardan evde kullandığı teknolojik ürünleri yenilemek isteyenlere kadar farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. 21-24 Kasım tarihleri için hazırlanan afişlerde yer alan ürünler ve fiyat seçenekleri, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyen tüketicilere yeni alternatifler sunuyor.
İlk denge motosikleti: 899 TL
Büyük oyuncak kamyon: 499 TL
Çekçek tamir ve çay seti çeşitleri: 350 TL
Kameralı uzaktan kumandalı araba: 1.290 TL
Hayvan blok çeşitleri: 199 TL
Çek-bırak metal araba çeşitleri: 225 TL
25 inç Full HD IPS LED monitör: 6.299 TL
Beyaz kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL
Siyah kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL
Beyaz kablosuz kulak içi kulaklık: 3.799 TL
Siyah kablosuz kulak üstü kulaklık: 5.199 TL
Sütlü tam otomatik kahve makinesi, siyah: 25.999 TL
Filtre kahve makinesi, beyaz: 3.699 TL
Mini tam otomatik espresso makinesi, gri: 11.999 TL
Mini tam otomatik espresso makinesi, siyah: 11.999 TL
Kapsül kahve makinesi, beyaz: 5.999 TL
Kapsül kahve makinesi, siyah: 5.999 TL