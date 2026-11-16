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Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:00

ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var? Oyuncak, monitör, kahve makineleri...

ŞOK'un 21-24 Kasım aktüel kataloğunda oyuncaklardan elektronik ürünlere uzanan pek çok seçenek yer aldı. Çocuklara hediye arayanlar, oyuncu ekipmanlarını yenilemeyi düşünenler ve mutfak alışverişi planlayanlar için yeni ürünler afişlerde sıralandı. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte, ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğu...

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ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğu! ŞOK’ta bu hafta neler var? Oyuncak, monitör, kahve makineleri...
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ŞOK'un yeni aktüel kataloğu, çocuklara hediye arayanlardan evde kullandığı teknolojik ürünleri yenilemek isteyenlere kadar farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. 21-24 Kasım tarihleri için hazırlanan afişlerde yer alan ürünler ve fiyat seçenekleri, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyen tüketicilere yeni alternatifler sunuyor.

21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 2026

İlk denge motosikleti: 899 TL

Büyük oyuncak kamyon: 499 TL

Çekçek tamir ve çay seti çeşitleri: 350 TL

Kameralı uzaktan kumandalı araba: 1.290 TL

Hayvan blok çeşitleri: 199 TL

Çek-bırak metal araba çeşitleri: 225 TL

21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Sürpriz rugby topu: 100 TL

3'lü sürpriz figür tüpü: 299 TL

Maymun ve pembe ayı çocuk açılır koltuk çeşitleri: 1.490 TL

Oyuncak spor motosiklet: 199 TL

Pırıltılı oyuncak bebekler: 250 TL

Arabalı bisiklet oyuncak seti: 199 TL

3'lü oyuncak araba seti: 375 TL

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21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

25 inç Full HD IPS LED monitör: 6.299 TL

Beyaz kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL

Siyah kablosuz mikrofonlu oyuncu kulaklığı: 8.799 TL

Beyaz kablosuz kulak içi kulaklık: 3.799 TL

Siyah kablosuz kulak üstü kulaklık: 5.199 TL

21-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Sütlü tam otomatik kahve makinesi, siyah: 25.999 TL

Filtre kahve makinesi, beyaz: 3.699 TL

Mini tam otomatik espresso makinesi, gri: 11.999 TL

Mini tam otomatik espresso makinesi, siyah: 11.999 TL

Kapsül kahve makinesi, beyaz: 5.999 TL

Kapsül kahve makinesi, siyah: 5.999 TL

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ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var? Oyuncak, monitör, kahve makineleri...
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