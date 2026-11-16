ŞOK 21-24 Kasım aktüel kataloğu! ŞOK’ta bu hafta neler var? Oyuncak, monitör, kahve makineleri...

ŞOK'un yeni aktüel kataloğu, çocuklara hediye arayanlardan evde kullandığı teknolojik ürünleri yenilemek isteyenlere kadar farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. 21-24 Kasım tarihleri için hazırlanan afişlerde yer alan ürünler ve fiyat seçenekleri, bütçesine uygun alışveriş yapmak isteyen tüketicilere yeni alternatifler sunuyor.