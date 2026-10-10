Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (10 cm - 40 g): 150 ₺
Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (9,5 cm - 28 g): 125 ₺
Balıkçı Makası: 75 ₺
Olta Misinası: 175 ₺
Silikon Sahte Karides: 100 ₺
Silikon Sahte Kurbağa: 75 ₺
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (10 cm): 100 ₺
Silikon Sahte Yem 10'lu: 75 ₺
Zoka 5'li (7 g): 75 ₺
Zoka 5'li (8 g): 75 ₺
Sahte Balık (7,5 cm - 9,8 g): 75 ₺
Sahte Balık (9 - 11,8 g): 75 ₺
Sahte Balık (11,5 cm - 12 g): 100 ₺
Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (5 cm): 100 ₺
Olta Zili 5'li: 75 ₺
Olta Kancası 5'li: 75 ₺
Fosfor Çubuğu 10'lu: 75 ₺
Silikon Sahte Balık Çeşitleri 5'li: 125 ₺
Silikon Sahte Balık Çeşitleri 2'li: 125 ₺
Ledli Kafa Lambası: 50 ₺
Olta Ucu Işığı: 100 ₺
Skirt Sahte Yem: 75 ₺
Klipsli Fırdöndü 10'lu: 75 ₺
Eggo Şarjlı Led El Feneri: 150 ₺
Çift Taraflı Rapala Kutusu: 299 ₺
Raflı Balıkçı Takım Çantası 16": 350 ₺
The Legendary Classic Termos: 2.750 ₺
Lüks Kamp Sandalyesi: 1.490 ₺
Kamp Taburesi: 100 ₺
Olta Seti: 899 ₺
Olta Sehpası: 450 ₺
Kamp Sandalyesi: 299 ₺
Katlanır Kare Kamp Masası: 499 ₺
Survival Kit Kamp Seti: 799 ₺
El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter (400 ml): 179 ₺
Şampuan Çeşitleri (1000 ml): 249 ₺
Natural Hijyenik Ped 28'li: 139 ₺
Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler (3 kg): 149 ₺
Sandviç Kek 12'li (276 g): 79 ₺
Cam Kettle: 849 ₺
Kablosuz Dik Süpürge: 4.199 ₺
Buharlı Temizleyici: 3.899 ₺
Buharlı Kırışık Giderici: 1.199 ₺
Buharlı Ütü: 1.299 ₺
Şarjlı Cam Temizleyici: 4.599 ₺
Echo Mountain Çanta: 2.499 ₺
Triple Canyon 24L Sırt Çantası: 3.999 ₺
Trail Traveler Çanta: 1.999 ₺
Echo Mountain 25L Backpack Sırt Çantası: 3.999 ₺
Kruser Ridge III Mont Kadın Gri: 3.499 ₺
Glennaker Lake II Yağmurluk Erkek Haki: 2.999 ₺
Delta Ridge II Down Kadın Mont Siyah: 5.999 ₺
Delta Ridge II Down Mont Erkek Yeşil: 6.999 ₺
Puffect Mont Kapüşonlu Erkek Gri: 5.999 ₺
Bettaforca Lt Down Mont Gri Erkek: 11.999 ₺
Bettaforca Down Mont Mavi Kadın: 11.999 ₺
Insulated Yağmurluk Lacivert Kadın: 7.999 ₺
Resolve Yağmurluk Haki Erkek: 5.999 ₺
Reign On Yağmurluk Mürdüm Kadın: 8.999 ₺
Quest Insulated Mont Mavi Erkek: 9.999 ₺
Quest Insulated Mont Siyah Erkek: 9.999 ₺
Çarşamba günü başlayan Şok indirimlerinde fırsat ürünleri şöyle:
Silikon Bebek Önlük: 350 ₺
Silikon Renkli Pipet 10'lu: 150 ₺
Desenli Kupa: 125 ₺
Püre Kaşığı: 100 ₺
Kapaklı Mama Tabağı: 175 ₺
Cam Figür Kapaklı Desenli Şişe 1 L: 100 ₺
Pipetli Cam Şişe 250 ml: 75 ₺
Tritan Meyve Rendesi: 100 ₺
Plastik Çocuk Askısı 6'lı: 75 ₺
Ahşap Fotoğraf Çerçevesi: 299 ₺
Ahşap Ayarlanabilir Ayna: 199 ₺
Pipetli Figürlü Bardak 600 ml: 125 ₺
Kapaklı Müsli & Yemek Taşıma Kabı 600 ml: 75 ₺
Kapaklı Saklama Kabı Seti 4'lü 200 ml: 125 ₺
Baskılı Kapaklı Kutu 18 L: 225 ₺
Vakumlu Bebek Banyo & Mama Oturağı: 350 ₺
Katlanır Çamaşır Selesi 38 L: 350 ₺
Katlanır Su Kovası 12 L: 199 ₺
Bebek Basamağı: 250 ₺
Kulplu Klozet Adaptörü: 125 ₺
Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 90x110 cm: 299 ₺
Çocuk Havlu Külotlu Çorap: 75 ₺
Ahşap Sallanan Kuğu: 3.250 ₺
Ahşap Sallanan Ayı: 3.250 ₺
Pelüş Dinozor 100 cm: 999 ₺
Pelüş Rakun/Tavşan 120 cm: 1.390 ₺
Müzikli Vantuzlu Direksiyon: 250 ₺
Sesli Konuşan Eğitim Kartları: 399 ₺
Desenli Soft Top 3'lü: 100 ₺
Yuvarlama Kulesi Potalı: 199 ₺
Tren Seti 17 Parça: 999 ₺
Uzaktan Kumanda Oyuncağı: 599 ₺
Hafıza Oyunu: 199 ₺
Aktivite Oyuncağı: 599 ₺
Eğitici Tablet: 999 ₺
Eşleştirme Oyunu: 175 ₺
Gölge Eşleştirme Kitap Çeşitleri: 175 ₺
İlk Adım Arabam: 599 ₺
Kovalı Midi Bloklar 49 Parça: 350 ₺
Bultak Araba: 250 ₺
Kase Margarin 500 g: 129 ₺
Çikolatalı Sütlü Puding 4x70 g: 64,90 ₺
Earl Grey Demlik Poşet Çay 48'li: 64,90 ₺
Filtre Kahve 250 g: 249 ₺
Kurutulmuş Meyve Cipsi (Elma/Yaban Mersini/Mango/Çilek): 109 ₺
Kakaolu Krema 250 g: 69,90 ₺
Hindi Salam 2x90 g: 69,90 ₺
Kayseri Mantısı 400 g: 129 ₺
Fındık & Kakaolu / Yer Fıstıklı & Kakaolu Protein Bar 50 g: 64,90 ₺
Tam Buğdaylı Mayalı Ekmek 125 g x 2: 74,90 ₺
Kutu Dondurma Çeşitleri 850 ml: 245 ₺
Ekşi Yumuşak Şeker 130 g: 29,50 ₺
Yoğurt Kremalı Meyve Küpleri 50 g: 99 ₺
Fıstık Ezmeli / Çilekli / Cevizli Yaprak Pestil 330 g: 229 ₺
Karaorman Yaş Pasta 245 g: 99 ₺
Çilekli Tart Kek 180 g: 69,90 ₺
Karamel Dolgulu Çikolata 70 g: 19,90 ₺
Sütlü ve Tahinli Çikolata 90 g: 75 ₺
Bisküvili / Çikolatalı / Çilekli Dev Çikolata 300 g: 199 ₺
Karamelize Bisküvi 125 g: 99 ₺
Tek Lokmalık Portakallı ve Acı Biberli Bisküvi 3x42 g: 69,90 ₺
Ekşi Lolipop 60 g: 24,90 ₺
Sümüksü Oyuncak Hamur 35 g: 59,90 ₺
Nohut Cipsi Çeşitleri 50 g: 34,90 ₺
Mısır Cipsi Çeşitleri 120 g: 49,90 ₺
Ananas Aromalı / Karışık Meyveli İçecek 1 L: 54,90 ₺
Bebe Bisküvisi 1 kg: 200 ₺
Klasik Çamaşır Suyu 2 L: 137 ₺
Devam Sütü Çeşitleri 300 g: 480 ₺
Şeftali & Nektarin / Vanilya Sütü Duş Jeli 650 ml: 349 ₺
Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 1:64: 599 ₺
Yazı Tahtası: 250 ₺
Yarış Motoru: 399 ₺
Çek Bırak Metal Araba 1:36: 175 ₺
Sesli Işıklı Mikrofon: 199 ₺
Sürtmeli Mini Araçlar 4'lü Set: 175 ₺
Parti Bebekleri: 499 ₺
Astronot Bebek Seti: 799 ₺
Lisanslı Dev Puzzle 50 Parça: 150 ₺
Beşli Araba Seti 1:64: 599 ₺
Dev Tekerlekli Arabalar 1:70: 100 ₺
Tekli Arabalar 1:64: 129 ₺
Formula Taşıyıcı Tır: 399 ₺
Küvetli Bebek 21 cm: 399 ₺
Kırmızı Başlıklı Kız Bebek 40 cm: 599 ₺
Oyuncak Helikopter 24x12 cm: 150 ₺
Ağlayan Bebek 30 cm: 599 ₺
Altını Islatan Bebek 35 cm: 699 ₺
Çok Amaçlı Mutfak Robotu: 2.499 ₺
El Blender Seti: 1.999 ₺
Filtre Kahve Makinesi: 2.299 ₺
Toz Torbasız Süpürge: 3.999 ₺
Buhar Kazanlı Ütü: 5.999 ₺
2'si 1 Arada Dikey Süpürge: 1.799 ₺
Futbol Topu Figürlü Hoparlör: 499 ₺
Futbol & Basketbol Topu Figürlü Tws Kulaklık: 499 ₺
Figürlü Bluetooth Hoparlör: 499 ₺
Ördek Figürlü Hoparlör: 499 ₺
Led Karaoke Mikrofon: 599 ₺
Ayı Figürlü Telefon Tutucu: 299 ₺
Nostaljik El Atarisi Tetris: 100 ₺
Elektronik Ürünler