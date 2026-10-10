Haberler Yaşam Haberleri Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...
Giriş Tarihi: 10.10.2026 08:06

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu hafta sonu fırsatları açıklandı. Çarşamba indirimleriyle başlayan çok çeşitli ürünlere ek olarak cumartesi-pazarın yıldızları da raflara geldi. Şok market indirimleri kapsamında bu hafta kamp malzemeleri ve balık ürünleri öne çıkıyor.

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Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...
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Şok 10 Ekim 2026 tarihli yeni hafta sonu broşüründe; profesyonel olta takımlarından katlanır kamp masalarına, kaliteli termoslardan hayatı kolaylaştıran küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpaze raflardaki yerini alıyor. Aktüel kataloğu bugün satışta!

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 10-13 EKİM 2026

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (10 cm - 40 g): 150 ₺

Sahte Kaşık Balık Çeşitleri (9,5 cm - 28 g): 125 ₺

Balıkçı Makası: 75 ₺

Olta Misinası: 175 ₺

Silikon Sahte Karides: 100 ₺

Silikon Sahte Kurbağa: 75 ₺

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (10 cm): 100 ₺

Silikon Sahte Yem 10'lu: 75 ₺

Zoka 5'li (7 g): 75 ₺

Zoka 5'li (8 g): 75 ₺

Sahte Balık (7,5 cm - 9,8 g): 75 ₺

Sahte Balık (9 - 11,8 g): 75 ₺

Sahte Balık (11,5 cm - 12 g): 100 ₺

Silikon Sahte Kurt Yem 10'lu (5 cm): 100 ₺

Olta Zili 5'li: 75 ₺

Olta Kancası 5'li: 75 ₺

Fosfor Çubuğu 10'lu: 75 ₺

Silikon Sahte Balık Çeşitleri 5'li: 125 ₺

Silikon Sahte Balık Çeşitleri 2'li: 125 ₺

Ledli Kafa Lambası: 50 ₺

Olta Ucu Işığı: 100 ₺

Skirt Sahte Yem: 75 ₺

Klipsli Fırdöndü 10'lu: 75 ₺

Eggo Şarjlı Led El Feneri: 150 ₺

Çift Taraflı Rapala Kutusu: 299 ₺

Raflı Balıkçı Takım Çantası 16": 350 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

The Legendary Classic Termos: 2.750 ₺

Lüks Kamp Sandalyesi: 1.490 ₺

Kamp Taburesi: 100 ₺

Olta Seti: 899 ₺

Olta Sehpası: 450 ₺

Kamp Sandalyesi: 299 ₺

Katlanır Kare Kamp Masası: 499 ₺

Survival Kit Kamp Seti: 799 ₺

El ve Vücut Bakım Kremi Pürüzsüzleştirici / Cocoa Butter (400 ml): 179 ₺

Şampuan Çeşitleri (1000 ml): 249 ₺

Natural Hijyenik Ped 28'li: 139 ₺

Sık Yıkananlar Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler (3 kg): 149 ₺

Sandviç Kek 12'li (276 g): 79 ₺

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Cam Kettle: 849 ₺

Kablosuz Dik Süpürge: 4.199 ₺

Buharlı Temizleyici: 3.899 ₺

Buharlı Kırışık Giderici: 1.199 ₺

Buharlı Ütü: 1.299 ₺

Şarjlı Cam Temizleyici: 4.599 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Echo Mountain Çanta: 2.499 ₺

Triple Canyon 24L Sırt Çantası: 3.999 ₺

Trail Traveler Çanta: 1.999 ₺

Echo Mountain 25L Backpack Sırt Çantası: 3.999 ₺

Kruser Ridge III Mont Kadın Gri: 3.499 ₺

Glennaker Lake II Yağmurluk Erkek Haki: 2.999 ₺

Delta Ridge II Down Kadın Mont Siyah: 5.999 ₺

Delta Ridge II Down Mont Erkek Yeşil: 6.999 ₺

Puffect Mont Kapüşonlu Erkek Gri: 5.999 ₺

Bettaforca Lt Down Mont Gri Erkek: 11.999 ₺

Bettaforca Down Mont Mavi Kadın: 11.999 ₺

Insulated Yağmurluk Lacivert Kadın: 7.999 ₺

Resolve Yağmurluk Haki Erkek: 5.999 ₺

Reign On Yağmurluk Mürdüm Kadın: 8.999 ₺

Quest Insulated Mont Mavi Erkek: 9.999 ₺

Quest Insulated Mont Siyah Erkek: 9.999 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI 7-13 EKİM 2026

Çarşamba günü başlayan Şok indirimlerinde fırsat ürünleri şöyle:

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Silikon Bebek Önlük: 350 ₺

Silikon Renkli Pipet 10'lu: 150 ₺

Desenli Kupa: 125 ₺

Püre Kaşığı: 100 ₺

Kapaklı Mama Tabağı: 175 ₺

Cam Figür Kapaklı Desenli Şişe 1 L: 100 ₺

Pipetli Cam Şişe 250 ml: 75 ₺

Tritan Meyve Rendesi: 100 ₺

Plastik Çocuk Askısı 6'lı: 75 ₺

Ahşap Fotoğraf Çerçevesi: 299 ₺

Ahşap Ayarlanabilir Ayna: 199 ₺

Pipetli Figürlü Bardak 600 ml: 125 ₺

Kapaklı Müsli & Yemek Taşıma Kabı 600 ml: 75 ₺

Kapaklı Saklama Kabı Seti 4'lü 200 ml: 125 ₺

Baskılı Kapaklı Kutu 18 L: 225 ₺

Vakumlu Bebek Banyo & Mama Oturağı: 350 ₺

Katlanır Çamaşır Selesi 38 L: 350 ₺

Katlanır Su Kovası 12 L: 199 ₺

Bebek Basamağı: 250 ₺

Kulplu Klozet Adaptörü: 125 ₺

Dokulu Wellsoft Bebek Battaniyesi 90x110 cm: 299 ₺

Çocuk Havlu Külotlu Çorap: 75 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Ahşap Sallanan Kuğu: 3.250 ₺

Ahşap Sallanan Ayı: 3.250 ₺

Pelüş Dinozor 100 cm: 999 ₺

Pelüş Rakun/Tavşan 120 cm: 1.390 ₺

Müzikli Vantuzlu Direksiyon: 250 ₺

Sesli Konuşan Eğitim Kartları: 399 ₺

Desenli Soft Top 3'lü: 100 ₺

Yuvarlama Kulesi Potalı: 199 ₺

Tren Seti 17 Parça: 999 ₺

Uzaktan Kumanda Oyuncağı: 599 ₺

Hafıza Oyunu: 199 ₺

Aktivite Oyuncağı: 599 ₺

Eğitici Tablet: 999 ₺

Eşleştirme Oyunu: 175 ₺

Gölge Eşleştirme Kitap Çeşitleri: 175 ₺

İlk Adım Arabam: 599 ₺

Kovalı Midi Bloklar 49 Parça: 350 ₺

Bultak Araba: 250 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Kase Margarin 500 g: 129 ₺

Çikolatalı Sütlü Puding 4x70 g: 64,90 ₺

Earl Grey Demlik Poşet Çay 48'li: 64,90 ₺

Filtre Kahve 250 g: 249 ₺

Kurutulmuş Meyve Cipsi (Elma/Yaban Mersini/Mango/Çilek): 109 ₺

Kakaolu Krema 250 g: 69,90 ₺

Hindi Salam 2x90 g: 69,90 ₺

Kayseri Mantısı 400 g: 129 ₺

Fındık & Kakaolu / Yer Fıstıklı & Kakaolu Protein Bar 50 g: 64,90 ₺

Tam Buğdaylı Mayalı Ekmek 125 g x 2: 74,90 ₺

Kutu Dondurma Çeşitleri 850 ml: 245 ₺

Ekşi Yumuşak Şeker 130 g: 29,50 ₺

Yoğurt Kremalı Meyve Küpleri 50 g: 99 ₺

Fıstık Ezmeli / Çilekli / Cevizli Yaprak Pestil 330 g: 229 ₺

Karaorman Yaş Pasta 245 g: 99 ₺

Çilekli Tart Kek 180 g: 69,90 ₺

Karamel Dolgulu Çikolata 70 g: 19,90 ₺

Sütlü ve Tahinli Çikolata 90 g: 75 ₺

Bisküvili / Çikolatalı / Çilekli Dev Çikolata 300 g: 199 ₺

Karamelize Bisküvi 125 g: 99 ₺

Tek Lokmalık Portakallı ve Acı Biberli Bisküvi 3x42 g: 69,90 ₺

Ekşi Lolipop 60 g: 24,90 ₺

Sümüksü Oyuncak Hamur 35 g: 59,90 ₺

Nohut Cipsi Çeşitleri 50 g: 34,90 ₺

Mısır Cipsi Çeşitleri 120 g: 49,90 ₺

Ananas Aromalı / Karışık Meyveli İçecek 1 L: 54,90 ₺

Bebe Bisküvisi 1 kg: 200 ₺

Klasik Çamaşır Suyu 2 L: 137 ₺

Devam Sütü Çeşitleri 300 g: 480 ₺

Şeftali & Nektarin / Vanilya Sütü Duş Jeli 650 ml: 349 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Uzaktan Kumandalı Metal Mini Araba 1:64: 599 ₺

Yazı Tahtası: 250 ₺

Yarış Motoru: 399 ₺

Çek Bırak Metal Araba 1:36: 175 ₺

Sesli Işıklı Mikrofon: 199 ₺

Sürtmeli Mini Araçlar 4'lü Set: 175 ₺

Parti Bebekleri: 499 ₺

Astronot Bebek Seti: 799 ₺

Lisanslı Dev Puzzle 50 Parça: 150 ₺

Beşli Araba Seti 1:64: 599 ₺

Dev Tekerlekli Arabalar 1:70: 100 ₺

Tekli Arabalar 1:64: 129 ₺

Formula Taşıyıcı Tır: 399 ₺

Küvetli Bebek 21 cm: 399 ₺

Kırmızı Başlıklı Kız Bebek 40 cm: 599 ₺

Oyuncak Helikopter 24x12 cm: 150 ₺

Ağlayan Bebek 30 cm: 599 ₺

Altını Islatan Bebek 35 cm: 699 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Çok Amaçlı Mutfak Robotu: 2.499 ₺

El Blender Seti: 1.999 ₺

Filtre Kahve Makinesi: 2.299 ₺

Toz Torbasız Süpürge: 3.999 ₺

Buhar Kazanlı Ütü: 5.999 ₺

2'si 1 Arada Dikey Süpürge: 1.799 ₺

Futbol Topu Figürlü Hoparlör: 499 ₺

Futbol & Basketbol Topu Figürlü Tws Kulaklık: 499 ₺

Figürlü Bluetooth Hoparlör: 499 ₺

Ördek Figürlü Hoparlör: 499 ₺

Led Karaoke Mikrofon: 599 ₺

Ayı Figürlü Telefon Tutucu: 299 ₺

Nostaljik El Atarisi Tetris: 100 ₺

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Elektronik Ürünler

Şok aktüel 10-13 Ekim kataloğu: Hafta sonu fırsatlarında neler var? Kamp ve balık ürünleri...

Küçük Ev Aletleri

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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