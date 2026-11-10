ŞOK aktüel 11-17 Kasım: Elektronik ev aletleri, tadilat malzemeleri, kışlık ürünler... Bu hafta ŞOK’ta!

ŞOK'un yeni haftaya özel indirim kataloğunda hem evini yenilemek isteyenlere hem de kış hazırlıklarını tamamlamayı düşünenlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Özellikle elektronik ürünler, pratik ev gereçleri ve soğuk havalara yönelik kışlık ürünler dikkat çekiyor. İşte 11-17 Kasım tarihleri arasında ŞOK market raflarında yerini alacak ürünler ve merak edilen fiyatları…

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

Dikey süpürge: 10.999 TL

Tost makinesi: 1.499 TL

El blender: 1.399 TL