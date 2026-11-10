Haberler Yaşam Haberleri ŞOK aktüel 11-17 Kasım: Elektronik ev aletleri, tadilat malzemeleri, kışlık ürünler... Bu hafta ŞOK'ta!
Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:06

ŞOK aktüel 11-17 Kasım: Elektronik ev aletleri, tadilat malzemeleri, kışlık ürünler... Bu hafta ŞOK'ta!

11-17 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyenlerin gündemine girdi. Bu hafta mağazalarda elektronik ev aletlerinden tadilat ve tamirat malzemelerine, kışlık giyim ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı kategoride ürün satışa sunulacak. Uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını takip edenler, yeni katalogda yer alan ürünleri ve etiket fiyatlarını araştırmaya başladı.

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ŞOK aktüel 11-17 Kasım: Elektronik ev aletleri, tadilat malzemeleri, kışlık ürünler... Bu hafta ŞOK’ta!
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ŞOK'un yeni haftaya özel indirim kataloğunda hem evini yenilemek isteyenlere hem de kış hazırlıklarını tamamlamayı düşünenlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Özellikle elektronik ürünler, pratik ev gereçleri ve soğuk havalara yönelik kışlık ürünler dikkat çekiyor. İşte 11-17 Kasım tarihleri arasında ŞOK market raflarında yerini alacak ürünler ve merak edilen fiyatları…

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

Dikey süpürge: 10.999 TL

Tost makinesi: 1.499 TL

El blender: 1.399 TL

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

Kadın triko hırka: 599 TL

Pelüş kulaklık: 199 TL

2'li yumak: 89,95 TL

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

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ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 11-17 KASIM 2026 KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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ŞOK aktüel 11-17 Kasım: Elektronik ev aletleri, tadilat malzemeleri, kışlık ürünler... Bu hafta ŞOK'ta!
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