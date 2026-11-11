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Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:40

ŞOK aktüel 18-24 Kasım kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler var? Tencere, tava, halı ve battaniye...

ŞOK marketlerin 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Mutfak ihtiyaçlarından ev tekstiline, temizlik malzemelerinden spor ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi, avantajlı fiyatlarla raflara gelecek. İşte, 18-24 Kasım ŞOK aktüel ürünler ve fiyat listesi...

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ŞOK aktüel 18-24 Kasım kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler var? Tencere, tava, halı ve battaniye...
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Kasım ayının üçüncü haftasına ait ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ev alışverişine yönelik birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Yemek hazırlığını kolaylaştıran mutfak gereçleri, kış aylarında kullanışlı olacak ev tekstili ürünleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik çeşitler, 18-24 Kasım tarihleri arasında raflarda olacak. Yeni haftanın kampanya afişlerinde ürünlerin satış fiyatları da belli oldu.

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 2026

Çilekli ve çikolatalı süt (6x180 ml): 95 TL

Dana fermente kangal sucuk (200 g, 1 alana 1 bedava): 399 TL

Sütlü çikolata kaplı vişne aromalı mini lokum (200 g): 125 TL

Siyah trüf mantarı aromalı çıtır kraker (160 g): 55 TL

Yüzde 100 nar suyu (750 ml): 129 TL

Meyve aromalı limonata (200 ml): 12,90 TL

18-24 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Mandalina aromalı gazlı içecek (2,5 litre): 79,90 TL

Şekersiz limon aromalı gazlı içecek (2,5 litre): 69,90 TL

Limon ve portakal aromalı gazlı içecek çeşitleri (2,5 litre): 69,90 TL

Meyve suyu çeşitleri (1 litre): 69,90 TL

Kola ve gazlı içecek çeşitleri (1 litre): 54,90 TL

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18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Sade pasta kreması (140 g): 34,90 TL

Karamelli ve çikolatalı sos (300 g): 79 TL

Bitter damla çikolata : 115 TL

Bitter kuvertür çikolata : 190 TL

Pasta süsü çeşitleri (10 g): 24,90 TL

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Şampuan (800 ml): 159 TL

El ve vücut losyonu çeşitleri: 239 TL

Ağız bakım suyu (500 ml): 129 TL

Çamaşır makinesi kireç önleyici (250 g): 159 TL

Yüzey temizleyici çeşitleri (2,5 litre): 119 TL

Çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri (5 litre): 155 TL

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Kapaklı cam saklama kabı (355 cc): 150 TL

Üçlü çay bardağı seti : 175 TL

Altılı cam kase seti : 225 TL

Kapaklı yuvarlak cam tencere (840 cc): 199 TL

Cam kapaklı çelik tencere : 699 TL

Desenli çift taraflı balık tavası : 799 TL

Silikon mutfak gereçleri: 100 TL

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Pelüş halı (120x180 cm): 1.299 TL

İkili banyo paspas seti: 699 TL

Pelüş dekoratif post (70x100 cm): 750 TL

Çift kişilik battaniye (200x220 cm): 899 TL

Silikon dolgulu yastık (50x70 cm): 199 TL

Tek kişilik mikrofiber yorgan (155x215 cm): 499 TL

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Masaj tabancası: 1.290 TL

Pilates egzersiz seti: 299 TL

Egzersiz minderi (183x61 cm): 599 TL

Pilates çemberi: 350 TL

Çelik atlama ipi: 175 TL

Parmak ve bilek egzersiz aleti: 225 TL

Üçlü mini pilates bandı: 150 TL

Egzersiz direnç bandı: 199 TL

Masa tenisi seti: 450 TL

18-24 KASIM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Yapışmaz tava : 425 TL

Yapışmaz sahan : 350 TL

Karnıyarık tenceresi : 699 TL

Altılı cam karabiber ve tuzluk seti: 150 TL

Manuel su pompası: 125 TL

Ayarlanabilir kaşıklık: 250 TL

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