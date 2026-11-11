ŞOK aktüel 18-24 Kasım kataloğu yayımlandı! Bu hafta neler var? Tencere, tava, halı ve battaniye...

Kasım ayının üçüncü haftasına ait ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ev alışverişine yönelik birbirinden farklı seçenekler bulunuyor. Yemek hazırlığını kolaylaştıran mutfak gereçleri, kış aylarında kullanışlı olacak ev tekstili ürünleri ve günlük ihtiyaçlara yönelik çeşitler, 18-24 Kasım tarihleri arasında raflarda olacak. Yeni haftanın kampanya afişlerinde ürünlerin satış fiyatları da belli oldu.
Çilekli ve çikolatalı süt (6x180 ml): 95 TL
Dana fermente kangal sucuk (200 g, 1 alana 1 bedava): 399 TL
Sütlü çikolata kaplı vişne aromalı mini lokum (200 g): 125 TL
Siyah trüf mantarı aromalı çıtır kraker (160 g): 55 TL
Yüzde 100 nar suyu (750 ml): 129 TL
Meyve aromalı limonata (200 ml): 12,90 TL
Sade pasta kreması (140 g): 34,90 TL
Karamelli ve çikolatalı sos (300 g): 79 TL
Bitter damla çikolata : 115 TL
Bitter kuvertür çikolata : 190 TL
Pasta süsü çeşitleri (10 g): 24,90 TL
Şampuan (800 ml): 159 TL
El ve vücut losyonu çeşitleri: 239 TL
Ağız bakım suyu (500 ml): 129 TL
Çamaşır makinesi kireç önleyici (250 g): 159 TL
Yüzey temizleyici çeşitleri (2,5 litre): 119 TL
Çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri (5 litre): 155 TL
Kapaklı cam saklama kabı (355 cc): 150 TL
Üçlü çay bardağı seti : 175 TL
Altılı cam kase seti : 225 TL
Kapaklı yuvarlak cam tencere (840 cc): 199 TL
Cam kapaklı çelik tencere : 699 TL
Desenli çift taraflı balık tavası : 799 TL
Silikon mutfak gereçleri: 100 TL
Pelüş halı (120x180 cm): 1.299 TL
İkili banyo paspas seti: 699 TL
Pelüş dekoratif post (70x100 cm): 750 TL
Çift kişilik battaniye (200x220 cm): 899 TL
Silikon dolgulu yastık (50x70 cm): 199 TL
Tek kişilik mikrofiber yorgan (155x215 cm): 499 TL
Masaj tabancası: 1.290 TL
Pilates egzersiz seti: 299 TL
Egzersiz minderi (183x61 cm): 599 TL
Pilates çemberi: 350 TL
Çelik atlama ipi: 175 TL
Parmak ve bilek egzersiz aleti: 225 TL
Üçlü mini pilates bandı: 150 TL
Egzersiz direnç bandı: 199 TL
Masa tenisi seti: 450 TL