ŞOK aktüel kataloğunda 21-24 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimler belli oldu. Alışveriş yapmak isteyenleri pek çok kategoride uygun fiyatlı ürün seçenekleri bekliyor. Kapsül kahve makinesinden kablosuz kulaklığa, kumandalı arabadan çocuk koltuğuna kadar birçok ürünün yer aldığı katalog, haftanın fırsatlarını bir araya getiriyor.