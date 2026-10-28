ŞOK AKTÜEL 28 EKİM - 3 KASIM 2026: Bu hafta ŞOK’ta tava, demlik, battaniye, terlik...

ŞOK 28 Ekim-3 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, farklı kategorilerdeki alışveriş ihtiyaçlarına yönelik seçeneklerle yeni haftada müşterilerin karşısına çıkıyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyada temizlik ve gıda ürünlerinin yanında mutfakta kullanılabilecek çeşitli gereçler de bulunuyor. İşte yeni haftanın ŞOK aktüel katalog detayları.