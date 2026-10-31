ŞOK aktüel 3 Kasım’a kadar geçerli indirimler! ŞOK aktüelde: tiftik toplayıcı, buharlı temizleme makinesi

ŞOK aktüel ürünlerinde ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride indirim başladı. Bu haftanın fırsatları arasında epilasyon cihazı, buharlı temizlik makinesi ve tiftik toplayıcının yanı sıra mutfak gereçleri, gıda ürünleri ve ev tekstili seçenekleri de bulunuyor. ŞOK'ta 3 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünler, haftalık alışverişini planlayanların gündeminde.