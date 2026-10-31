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Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:58

ŞOK aktüel 3 Kasım'a kadar geçerli indirimler! ŞOK aktüelde: tiftik toplayıcı, buharlı temizleme makinesi

ŞOK aktüel kataloğunda yeni haftanın indirim ve fırsatları alışveriş tutkunlarıyla buluşuyor. 3 Kasım'a kadar geçerli kampanyada epilasyon cihazı, buharlı temizlik makinesi ve tiftik toplayıcı haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor.

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ŞOK aktüel 3 Kasım’a kadar geçerli indirimler! ŞOK aktüelde: tiftik toplayıcı, buharlı temizleme makinesi
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ŞOK aktüel ürünlerinde ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride indirim başladı. Bu haftanın fırsatları arasında epilasyon cihazı, buharlı temizlik makinesi ve tiftik toplayıcının yanı sıra mutfak gereçleri, gıda ürünleri ve ev tekstili seçenekleri de bulunuyor. ŞOK'ta 3 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünler, haftalık alışverişini planlayanların gündeminde.

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL

Cam Kettle 899 TL

Buharlı Kırışık Giderici 1.199 TL

Tiftik Temizleyici 299 TL

9W Acil Durum Ampul 175 TL

9W Sensörlü Ampul 100 TL

Sensörlü Duvar Lambası 175 TL

Yağlı Radyatör 1.899 TL

Quartz Isıtıcı 499 TL

Döner Başlıklı Diş Fırçası 499 TL

Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 399 TL

Ayak Bakım Cihazı 250 TL

Fanlı ve LED Işıklı Ayna 599 TL

Dijital Isı Göstergeli Saç Düzleştirici 750 TL

Saç Kesme Makinesi 499 TL

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ŞOK AKTÜEL 28 EKİM - 3 KASIM KATALOĞU

Tava Seti 2'li (22-26 cm): 599 ₺

Döküm Waffle Tava (19 cm): 899 ₺

Borosilikat Cam Desenli Kupa (450 ml): 100 ₺

İrem Çay Takımı (12 Parça - 6 çay bardağı, 6 çay tabağı): 399 ₺

Frezya Kase 6'lı (175 cc): 199 ₺

Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 519 ₺

Ayran (1 L): 47 ₺

Probiyotikli Bowl Ananas & Yulaf & Hindistan Cevizi (150 g): 49 ₺

Focaccia Ekmekleri (Zeytin Kekik Kuru Domates Ekşi Maya Ekmek / 300 g): 129 ₺

Çay (1 kg): 339 ₺

Milföy Hamuru (1 kg): 159 ₺

Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (100 g): 59 ₺

Bütün %20 Bademli Sütlü / Bitter Çikolata (80 g): 44 ₺

Beyaz Çikolata Kaplamalı Atıştırmalık (18 g): 9 ₺

3 Kat Tat 10'lu (200 g): 64 ₺

Borosilikat Cam Demlik (1300 ml): 399 ₺

Borosilikat Cam Bardak Seti 3'lü (420 ml): 199 ₺

Kulplu Pipetli Mug (1,3 L): 299 ₺

Renkli Kase (330 cc): 75 ₺

Desenli Kapaklı Cam Şişe (1200 cc): 150 ₺

Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye (180x220 cm): 450 ₺

Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye (150x200 cm): 399 ₺

TV Battaniyesi (120x165 cm +5 cm): 499 ₺

Kadife Simli Makyaj Çantası Orta Boy (21x10x7 cm): 199 ₺

Tüp Saç Boyası Çeşitleri: 169 ₺

Hidrojel / Glutatyone Yüz Maskesi: 139 ₺

Tıraş Bıçağı (6+2 Adet): 299 ₺

Güçlü Beyazlık Diş Macunu (75 ml): 79 ₺

Nemlendirici Jel Original (100 ml): 159 ₺

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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ŞOK aktüel 3 Kasım'a kadar geçerli indirimler! ŞOK aktüelde: tiftik toplayıcı, buharlı temizleme makinesi
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