ŞOK aktüel 3 Kasım’a kadar geçerli indirimler! ŞOK aktüelde: tiftik toplayıcı, buharlı temizleme makinesi

ŞOK aktüel ürünlerinde ev ihtiyaçlarından kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok kategoride indirim başladı. Bu haftanın fırsatları arasında epilasyon cihazı, buharlı temizlik makinesi ve tiftik toplayıcının yanı sıra mutfak gereçleri, gıda ürünleri ve ev tekstili seçenekleri de bulunuyor. ŞOK'ta 3 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünler, haftalık alışverişini planlayanların gündeminde.
Kablosuz Dik Süpürge 4.199 TL
Cam Kettle 899 TL
Buharlı Kırışık Giderici 1.199 TL
Tiftik Temizleyici 299 TL
9W Acil Durum Ampul 175 TL
9W Sensörlü Ampul 100 TL
Sensörlü Duvar Lambası 175 TL
Yağlı Radyatör 1.899 TL
Quartz Isıtıcı 499 TL
Tava Seti 2'li (22-26 cm): 599 ₺
Döküm Waffle Tava (19 cm): 899 ₺
Borosilikat Cam Desenli Kupa (450 ml): 100 ₺
İrem Çay Takımı (12 Parça - 6 çay bardağı, 6 çay tabağı): 399 ₺
Frezya Kase 6'lı (175 cc): 199 ₺
Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 519 ₺
Ayran (1 L): 47 ₺
Probiyotikli Bowl Ananas & Yulaf & Hindistan Cevizi (150 g): 49 ₺
Focaccia Ekmekleri (Zeytin Kekik Kuru Domates Ekşi Maya Ekmek / 300 g): 129 ₺
Çay (1 kg): 339 ₺
Milföy Hamuru (1 kg): 159 ₺
Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (100 g): 59 ₺
Bütün %20 Bademli Sütlü / Bitter Çikolata (80 g): 44 ₺
Beyaz Çikolata Kaplamalı Atıştırmalık (18 g): 9 ₺
3 Kat Tat 10'lu (200 g): 64 ₺
Borosilikat Cam Demlik (1300 ml): 399 ₺
Borosilikat Cam Bardak Seti 3'lü (420 ml): 199 ₺
Kulplu Pipetli Mug (1,3 L): 299 ₺
Renkli Kase (330 cc): 75 ₺
Desenli Kapaklı Cam Şişe (1200 cc): 150 ₺
Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye (180x220 cm): 450 ₺
Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye (150x200 cm): 399 ₺
TV Battaniyesi (120x165 cm +5 cm): 499 ₺
Kadife Simli Makyaj Çantası Orta Boy (21x10x7 cm): 199 ₺