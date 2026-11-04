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Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:49

ŞOK aktüel 4-10 Kasım kataloğu açıklandı! Haftanın indirimleri: kahve makinesi, nevresim, battaniye...

ŞOK Aktüel 4-10 Kasım 2026 kataloğu alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. Yeni haftanın indirim listesinde küçük ev aletlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar birçok seçenek yer alıyor. Özellikle kahve makineleri, leopar desenli giyim ürünleri ve kışlık battaniyeler dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar?

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ŞOK aktüel 4-10 Kasım kataloğu açıklandı! Haftanın indirimleri: kahve makinesi, nevresim, battaniye...
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ŞOK 4 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Kasım ayının ilk haftasında geçerli olacak indirimlerde kahve makinesi, su ısıtıcı, emaye tencere, nevresim takımı ve battaniye gibi ürünler yer alıyor. Leopar desenli kazak ve çanta modelleri de yeni haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında bulunuyor. İşte ŞOK 4-10 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

ŞOK 4-10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 4-10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK 4-10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 4-10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 4-10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 4-10 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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ŞOK aktüel 4-10 Kasım kataloğu açıklandı! Haftanın indirimleri: kahve makinesi, nevresim, battaniye...
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