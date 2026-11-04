ŞOK aktüel 4-10 Kasım kataloğu açıklandı! Haftanın indirimleri: kahve makinesi, nevresim, battaniye...

ŞOK 4 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Kasım ayının ilk haftasında geçerli olacak indirimlerde kahve makinesi, su ısıtıcı, emaye tencere, nevresim takımı ve battaniye gibi ürünler yer alıyor. Leopar desenli kazak ve çanta modelleri de yeni haftanın dikkat çeken seçenekleri arasında bulunuyor. İşte ŞOK 4-10 Kasım aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.