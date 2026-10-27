ŞOK aktüel katalog 28 Ekim-3 Kasım 2026: Bu hafta ŞOK’ta neler var? Tava, demlik, battaniye, terlik, mum...

ŞOK 28 Ekim-3 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu, farklı kategorilerdeki alışveriş ihtiyaçlarına yönelik seçeneklerle yeni haftada müşterilerin karşısına çıkıyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kampanyada temizlik ve gıda ürünlerinin yanında mutfakta kullanılabilecek çeşitli gereçler de bulunuyor. İşte yeni haftanın ŞOK aktüel katalog detayları.
Tava Seti 2'li (22-26 cm): 599 ₺
Döküm Waffle Tava (19 cm): 899 ₺
Borosilikat Cam Desenli Kupa (450 ml): 100 ₺
İrem Çay Takımı (12 Parça - 6 çay bardağı, 6 çay tabağı): 399 ₺
Frezya Kase 6'lı (175 cc): 199 ₺
Renkli Kapaklı Saklama Kabı Seti 4'lü (310 cc): 250 ₺
Kapaklı Cam Sürahi (1500 ml): 175 ₺
Salata Kurutucusu (4,4 L): 250 ₺
Bıçak Seti 3'lü: 125 ₺
Tam Yağlı Tost Peyniri (1500 g): 519 ₺
Ayran (1 L): 47 ₺
Probiyotikli Bowl Ananas & Yulaf & Hindistan Cevizi (150 g): 49 ₺
Focaccia Ekmekleri (Zeytin Kekik Kuru Domates Ekşi Maya Ekmek / 300 g): 129 ₺
Çay (1 kg): 339 ₺
Milföy Hamuru (1 kg): 159 ₺
Peynirli Kat Kat Börek (400 g): 99 ₺
Piliç Bonfile Parçaları (500 g): 189 ₺
Kakaolu Puding + Hamur Kabartma Tozu + Şekerli Vanilin Seti: 89 ₺
Grissini Çavdarlı (125 g): 64 ₺
Pesto Sosu (200 g): 119 ₺
Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (100 g): 59 ₺
Bütün %20 Bademli Sütlü / Bitter Çikolata (80 g): 44 ₺
Beyaz Çikolata Kaplamalı Atıştırmalık (18 g): 9 ₺
3 Kat Tat 10'lu (200 g): 64 ₺
Atıştırmalık Bar (42 g): 12 ₺
Sütlü Çikolata Kaplamalı Kakaolu / Hindistan Cevizli Gofret (30 g / 28 g): 11 ₺
Kakao Bisküvi Parçacıklı / Fındık Dolgulu Çikolata (100 g): 119 ₺
Çikolata Kaplamalı Küre Atıştırmalık (110 g): 129 ₺
Borosilikat Cam Demlik (1300 ml): 399 ₺
Borosilikat Cam Bardak Seti 3'lü (420 ml): 199 ₺
Kulplu Pipetli Mug (1,3 L): 299 ₺
Renkli Kase (330 cc): 75 ₺
Desenli Kapaklı Cam Şişe (1200 cc): 150 ₺
Cam Desenli Sunum & Servis Tabağı (27x17 cm): 299 ₺
Dikdörtgen Desenli Tepsi (42 cm): 150 ₺
6 Bölmeli Saklama Kutusu (4,1 L): 150 ₺
Renkli Borosilikat Cam Kulplu Bardak (350 ml): 175 ₺
Balkabağı Desenli Sunum & Kesim Panosu (30 cm): 299 ₺
Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye (180x220 cm): 450 ₺
Tek Kişilik Soft Pamuklu Battaniye (150x200 cm): 399 ₺
TV Battaniyesi (120x165 cm +5 cm): 499 ₺
Kadife Simli Makyaj Çantası Orta Boy (21x10x7 cm): 199 ₺
Kadife Simli Makyaj Çantası Büyük Boy (20x11x11 cm): 250 ₺
Kadın Fular: 100 ₺
PP Kabin Boy Valiz Antrasit (36x58x24 cm - 40 L): 1.199 ₺
PP Orta Boy Valiz Antrasit (43x67x29 cm - 68 L): 1.399 ₺
PP Büyük Boy Valiz Antrasit (46x78x32 cm - 104 L): 1.599 ₺
Tüp Saç Boyası Çeşitleri: 169 ₺
Hidrojel / Glutatyone Yüz Maskesi: 139 ₺
Tıraş Bıçağı (6+2 Adet): 299 ₺
Güçlü Beyazlık Diş Macunu (75 ml): 79 ₺
Nemlendirici Jel Original (100 ml): 159 ₺
Sık Yıkananlar Toz Deterjan (Beyaz ve Renkliler / 10 kg): 399 ₺
Limon Kokulu Kaya Tuzu (1,5 kg): 99 ₺
Bulaşık Makinesi Temizleyici (250 ml): 99 ₺
Parlatıcı & Kurutucu (400 ml): 99 ₺
Yoğun Çamaşır Suyu (5 L): 259 ₺