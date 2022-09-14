ŞOK aktüel ürünler indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren indirimlerden yararlanmak isteyenler kataloğun tamamını araştırıyor. Bugünden itibaren Rulo Hamur Delici, Paslanmaz Çelik El Aletleri, Mikser Kabı, Yumurta Dilimleyici, Pratik Un Eleği dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte ŞOK aktüel ürünler 14 Eylül 2022
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ŞOK aktüel ürünler ile indirimler belli oldu. Her hafta Çarşamba günleri yaptığı indirimlerle vatandaşlara cazip alışveriş fırsatı sunan ŞOK, yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte ŞOK aktüel ürünler 14 Eylül 2022
ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLER BAŞLADI!
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ŞOK aktüel ürünler indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?