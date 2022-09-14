ŞOK aktüel ürünler indirimleri başladı! Bu hafta ŞOK kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler ile indirimler belli oldu. Her hafta Çarşamba günleri yaptığı indirimlerle vatandaşlara cazip alışveriş fırsatı sunan ŞOK, yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. İşte ŞOK aktüel ürünler 14 Eylül 2022