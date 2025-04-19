Sokak hayvanlarına ilçe belediyelerden destek! 1 yılda 10 bin sokak hayvanı rehabilite edildi

Kâğıthane Belediyesi veteriner ekipleri, sokakta yaşayan hayvanların düzenli beslenmesi ve sağlık kontrolleri için yoğun mesai harcadı. Yıl boyunca:

54 ton kuru ve yaş mama dağıtıldı 10 bin 882 hayvanın tedavi ve rehabilitasyonu sağlandı.

Sahiplendirme çalışmalarıyla yüzlerce hayvan yeni yuvalarına kavuştu. Ayrıca, belediye bünyesindeki rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarına ücretsiz aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri verildi.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Sokaktaki can dostlarımızın sağlıklı ve güvende olması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 2024 yılında 54 ton mama dağıtarak aç kalan hiçbir hayvan bırakmamaya özen gösterdik. Aynı zamanda 10 binden fazla hayvanımızın tedavisini üstlenerek onların yaşam kalitesini artırmayı hedefledik. Bu çalışmalarımız, vatandaşlarımızın da desteğiyle daha da büyüyerek devam edecek."

Kâğıthane halkı belediyenin sokak hayvanlarına yönelik duyarlı çalışmalarını takdirle karşılıyor. Özellikle mama dağıtım noktaları ve ücretsiz veteriner hizmetleri hayvanseverler tarafından sıkça kullanılıyor.