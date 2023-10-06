Sokak hayvanlarına son teknoloji merkez

İstanbul'da ormanlık alanları ve arazi yapısı nedeniyle hayvanların terk edildiği bir bölge olan ve bu nedenle en fazla sokak hayvanı nüfusuna sahip Şile'de ilçe belediyesi bu hayvanları kaderine terk etmedi ve sıra dışı bir merkezi hizmete açtı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, özellikle terk edildikleri ormanlık alanlarda yaşam mücadelesi veren kedi ve köpeklere bakım ve tedavi hizmeti veren veterinerlik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, açılışını yaptıkları hayvan operasyon merkezinin kendi öz kaynaklarıyla 4 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini kaydetti.

SON TEKNOLOJİ TIBBİ MALZEMELER KULLANILDI

Sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla Şile Belediyesi tarafından tam teşekkülü şekilde projelendirilen merkezde; 5 adet müdahale odası, röntgen odası, laboratuvar, kısırlaştırma üniteleri, enfeksiyon tedavisi bölümü ve ameliyathanenin yanı sıra tedavi sürecindeki hayvanların kalabileceği 6 adet barınak alanı bulunuyor.

TEDAVİ SONRASI KISIRLAŞTIRMA

Merkezde teknik donanım olarak son teknoloji tıbbi malzemeler kullanıldığını hatırlatan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı dikkat çeken merkezle ilgili şunları aktardı: "Dijital röntgen cihazı, tam donanımlı ameliyathane, 3 adet yoğun bakım ünitesi ve yenilikçi bir hizmet olarak planlanan, kedilere ev ortamı sağlayan kedi odası ile örnek bir projeye imza atıldı. Şile Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çatısı altında, 4 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2 büro personeli ve 12 yardımcı personel, haftanın 7 günü 8:30 ila 24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sokak hayvanları, mobil ekipler tarafından sahadan alınarak merkeze getiriliyor. Merkezdeki veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri yapılan kedi, köpek ve yaban hayvanları sağlık durumlarına göre merkezin ilgili bölümüne alınarak tedavi süreci başlatılıyor. Sevgi ve şefkatle uygulanan tedavi sonrasında sağlıklarına kavuşan, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri yapılan hayvanlar, ilgili yasa gereği alındıkları yerlere geri bırakılıyor."