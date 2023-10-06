Sokak hayvanlarına teknolojik merkez

İstanbul'da ormanlık alanları ve arazi yapısı nedeniyle hayvanların terk edildiği bir bölge olan ve bu nedenle en fazla sokak hayvanı nüfusuna sahip Şile'de belediye bu hayvanları kaderine terk etmedi ve sıra dışı bir merkezi hizmete açtı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, özellikle terk edildikleri ormanlık alanlarda yaşam mücadelesi veren kedi ve köpeklere bakım ve tedavi hizmeti veren veterinerlik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, açılışını yaptıkları hayvan operasyon merkezinin kendi özkaynaklarıyla 4 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini kaydetti. Sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla Şile Belediyesi tarafından teknik donanım olarak son teknoloji tıbbi malzemelerin kullanıldığı merkezde; 5 adet müdahale odası, röntgen odası, laboratuvar, kısırlaştırma üniteleri, enfeksiyon tedavisi bölümü ve ameliyathanenin yanı sıra tedavi sürecindeki hayvanların kalabileceği 6 adet barınak alanı bulunuyor.