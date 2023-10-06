Haberler Yaşam Haberleri Sokak hayvanlarına teknolojik merkez
Giriş Tarihi: 7.10.2023

Sokak hayvanlarına teknolojik merkez

ÖMER FARUK KELEŞ
Sokak hayvanlarına teknolojik merkez
İstanbul'da ormanlık alanları ve arazi yapısı nedeniyle hayvanların terk edildiği bir bölge olan ve bu nedenle en fazla sokak hayvanı nüfusuna sahip Şile'de belediye bu hayvanları kaderine terk etmedi ve sıra dışı bir merkezi hizmete açtı. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, özellikle terk edildikleri ormanlık alanlarda yaşam mücadelesi veren kedi ve köpeklere bakım ve tedavi hizmeti veren veterinerlik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, açılışını yaptıkları hayvan operasyon merkezinin kendi özkaynaklarıyla 4 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini kaydetti. Sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla Şile Belediyesi tarafından teknik donanım olarak son teknoloji tıbbi malzemelerin kullanıldığı merkezde; 5 adet müdahale odası, röntgen odası, laboratuvar, kısırlaştırma üniteleri, enfeksiyon tedavisi bölümü ve ameliyathanenin yanı sıra tedavi sürecindeki hayvanların kalabileceği 6 adet barınak alanı bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız
SON DAKİKA | AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu!
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkü rekora koşuyor
SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Vah Engin’im vah!
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Kıvılcım, Doğa'yı ikna edebilecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak hayvanlarına teknolojik merkez
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA