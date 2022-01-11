Erzincan’da korkunç olay! Sokak köpekleri yine saldırdı... 8 yaşındaki çocuğun kafatası parçalandı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uğradığı pitbull saldırısının ardından gündeme gelen sokaktaki başı boş hayvanlar yine dehşet saçtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barınakların iyileştirip sokak köpeklerini taşınması gerektiğindeki talimatları sonrası bazı belediyeler adım atsa da köpeklerin dehşeti bitmedi.

KAFATASI PARÇALANDI

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde okuldan dönen Emin Beşiktaş, 6 köpeğin saldırısına uğradı. Dakikalarca köpeklerle mücadele etmeye çalışan küçük çocuk çevredekilerin gelmesi ile ağır yaralı halde kurtulmayı başardı. Kafasında parçalanmalar oluşan çocuk, hemen Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede ilk tedavisi yapılan Beşiktaş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Küçük çocuğu hastanede ziyaret eden Erzincan Valisi Mehmet Makas, SABAH'a yaptığı açıklamada Emin Beşiktaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Vali Makas; "Üzümlü ilçemizde üzücü bir olay yaşadık. Bir yavrumuz sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Erkenden hastaneye kaldırıldı. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapıldı. Ailenin talebi üzerine yavrumuzu Erzurum'a sevk ettik. Şuan sağlık durumu iyiye gidiyor. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tedavi sürecini takip ediyoruz" dedi.

"BAŞI BOŞ KÖPEK ÇOK FAZLA VAR"

Emin Beşiktaş'ın Babası Burak Beşiktaş çocuğunun yoğun bakımda tedavsinini devam ettiğini söyledi. Beşiktaş; "Emin şuan yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor. Çok üzüldük. Bir gün önce yaşadığımız yerde bir ablamız köpeklerin saldırganlaştığını ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini söylemişti. Başı boş köpek çok fazla var. Ama şimdiye kadar böyle bir saldırı olduğunu hiç duymamıştık. Bu aralar birkaç kişiyi kovalamışlar ama böylesi bir saldırıyı düşünmemiştik. O sırada Emin'de okuldan geliyormuş. O sırada saldırmışlar. Çok üzüldük. İnşallah bu duruma bir çare bulurlar. Başka çocuklarda aynı şeyleri yaşamasın" diye konuştu.