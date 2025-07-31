Sokak ortasında dehşet

Konya'nın Ereğli ilçesinde market işletmecisi Yasin Mert V., kendisini binaya ait kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle belediyeye şikâyet eden bina sakini 44 yaşındaki Dudu Gez Çat'ı sokak ortasında tekme ve yumruk atarak öldüresiye dövdü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dudu Gez Çat'ın kaldırıldığı hastanede bacağında kırık, yüzünde de açılma olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Çat'n hastanedeki tedavisinin sürüyor. Gözaltına alınan saldırgan Yasin Mert V. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.SABAH'a konuşan Dudu Gez Çat, "Yıllardır apartmanda aile olarak zindan hayatı yaşıyoruz. Market işletmecisi her yeri işgal ediyor, kafasına göre tente yapıp işyerini büyütüyor. Belediyeye şikâyette bulundum ama hiçbir şey yapılmadı. Aylardır can güvenliğim yok. Balkonda otururken eşime küfür ve hakaretler etti. Bu kadar hakareti kaldıramadım ve aşağıya indim. İner inmez tekme ve yumruklarla beni dövdü. Ben bu haldeyken bir kadını bu hale getiren kişi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bu böyle olmamalıydı" dedi.