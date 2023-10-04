Sokak satıcılarına helikopter destekli dev operasyon... Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul’daki operasyonlarda 56 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak yaklaşık 7 ay süren çalışmalar neticesinde tespit edilen 56 kişiye ve uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 43 şüpheliye yönelik, 3 Ekim'de "Diyarbakır'ın Huzuru Bizim Gururumuzdur" mottosu ile operasyon gerçekleştirdi.

Diyarbakır il merkezinde 77 adreste, Diyarbakır İlçeleri'nde 5 adreste, İstanbul 1 ve Hakkâri'de ise 1 adreste olmak üzere Diyarbakır merkezli 3 İlde, 99 hedefe yönelik 84 adreste aramalar yaptı. 168 ekip, 15 Özel Harekât polisi, 6 çevik kuvvet timi, 2 drone, 1 helikopter, 3 narkotik dedektör köpeği ve bin 225 personelin katılımı ile operasyon düzenlendi. Operasyonda, 53 kilo 101 gram esrar ve türevleri, 1 kilo 989,20 gram eroin maddesi, 87,30 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 80 adet fişek, 1 adet payp ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 81 bin 20 TL., 40 Euro ve 20 Dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 56 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ARANAN 11 FİRARİ YAKALANDI

Operasyonda ayrıca, 2-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 4 kişi, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası olan 6 kişi ve 10 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi olmak üzere toplam 11 aranan firari yakalandı.