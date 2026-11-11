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Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:35

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Sokaklarda dalları meyveyle dolan ağaçları görenler, bu lezzetleri dalından koparıp tatmak isteyebilir. Ancak Çin'in Shenzhen kentinde durum hiç de göründüğü gibi değil! Mango ve Cava elması ağaçlarında yetişen meyveler, tehlikeli olmalarından dolayı tüketilemiyor. Peki, bunun nedeni ne ve neden şehrin dört bir yanına dikiliyor?

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MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Yaşam
Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor
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Shenzhen Yeşil Alan Yönetimi yetkilileri, yol kenarında yetişen ağaçların uzun süre boyunca araç egzozuna ve yol tozuna maruz kaldığını, bu nedenle üzerlerindeki ağır metal kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtiyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Ayrıca kent peyzaj bakımı sırasında ağaçlara düzenli olarak gübre ve tarım ilacı uygulandığı için yüksek oranda kimyasal kalıntı riski bulunuyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Pazarda satılan lezzetli türlerin aksine, bu sokak ağaçlarının meyveleri yeme değeri düşük türlerden oluşuyor. Örneğin yol kenarlarında yetişen mangoların tadı son derece buruk ve eti oldukça lifli bir yapıya sahip.

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Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

EKİPLERCE TOPLANIP "YEŞİL ATIK" OLARAK İŞLENİYOR

Koruyucu torba veya özel bakım olmadan yetişen bu meyvelerin kabuklarında çok sayıda böcek deliği ve çarpma lekesi meydana geliyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak isteyen bakım ekipleri, meyve verme döneminin başında alçak dallardaki meyveleri keserek topluyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Olgunlaşıp düşme riski başlayan diğer meyveler de toplanarak tesislerde "yeşil atık" kategorisinde işleniyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Öte yandan kentte kamuya ait ağaçlardan çiçek veya meyve koparmak yasalarla engellenmiş durumda. Kuralları ihlal edip dalından meyve koparan kişilere 50 ile 200 yuan arasında idari para cezası kesiliyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

YEMESİ TEHLİKELİ BU AĞAÇLAR NEDEN KENT MERKEZİNE DİKİLDİ?

Meyveleri yenmediği halde bu ağaçların tercih edilmesinin arkasında ise peyzaj ve iklim nedenleri yatıyor. Mango ve Cava elması gibi türler, Shenzhen'in sıcak ve nemli iklimine kusursuz uyum sağlıyor, son derece hızlı büyüyor ve bakım giderleri oldukça makul seviyelerde kalıyor.

Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Geniş taç yapısına sahip olan ve dört mevsim yeşil kalan bu ağaçlar, şehir yaşamında doğal gölgelikler oluşturarak sokakları serinletiyor, hava tozunu filtreliyor ve gürültü kirliliğini önemli ölçüde azaltıyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor
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