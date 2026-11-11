Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

YEMESİ TEHLİKELİ BU AĞAÇLAR NEDEN KENT MERKEZİNE DİKİLDİ?

Meyveleri yenmediği halde bu ağaçların tercih edilmesinin arkasında ise peyzaj ve iklim nedenleri yatıyor. Mango ve Cava elması gibi türler, Shenzhen'in sıcak ve nemli iklimine kusursuz uyum sağlıyor, son derece hızlı büyüyor ve bakım giderleri oldukça makul seviyelerde kalıyor.