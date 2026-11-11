Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Ağaçların altındaki gizli tehlike şok ediyor

Ayrıca kent peyzaj bakımı sırasında ağaçlara düzenli olarak gübre ve tarım ilacı uygulandığı için yüksek oranda kimyasal kalıntı riski bulunuyor.
EKİPLERCE TOPLANIP "YEŞİL ATIK" OLARAK İŞLENİYOR
Koruyucu torba veya özel bakım olmadan yetişen bu meyvelerin kabuklarında çok sayıda böcek deliği ve çarpma lekesi meydana geliyor.
Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak isteyen bakım ekipleri, meyve verme döneminin başında alçak dallardaki meyveleri keserek topluyor.
Olgunlaşıp düşme riski başlayan diğer meyveler de toplanarak tesislerde "yeşil atık" kategorisinde işleniyor.
Öte yandan kentte kamuya ait ağaçlardan çiçek veya meyve koparmak yasalarla engellenmiş durumda. Kuralları ihlal edip dalından meyve koparan kişilere 50 ile 200 yuan arasında idari para cezası kesiliyor.
YEMESİ TEHLİKELİ BU AĞAÇLAR NEDEN KENT MERKEZİNE DİKİLDİ?
Meyveleri yenmediği halde bu ağaçların tercih edilmesinin arkasında ise peyzaj ve iklim nedenleri yatıyor. Mango ve Cava elması gibi türler, Shenzhen'in sıcak ve nemli iklimine kusursuz uyum sağlıyor, son derece hızlı büyüyor ve bakım giderleri oldukça makul seviyelerde kalıyor.