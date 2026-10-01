Sokakları koklayan hafiyelerden yıkılan mekanlara: İşte tarihte kahveyi yasaklayan padişah ve krallar

İşte tarihte kahveyi ve kahvehaneleri yasaklayan padişah ve krallar;

1. Sultan IV. Murad (Osmanlı İmparatorluğu)

Tarihteki en sert ve kanlı kahve yasağı Sultan IV. Murad döneminde (1633) uygulanmıştır. 1633 yılındaki büyük İstanbul yangınının bir kahvehanede çıkması gerekçesiyle tüm kahvehaneler yıkılmış, tütün ve kahve içmek kesin olarak yasaklanmıştır.

• Asıl sebep siyasiydi. Kahvehaneler, yeniçerilerin ve halkın devlet aleyhine dedikodu yaptığı, isyan planladığı fitne yuvaları olarak görülüyordu.

• IV. Murad, yasağa uyulup uyulmadığını denetlemek için tebdil-i kıyafet (kılık değiştirerek) İstanbul sokaklarında gezerdi.