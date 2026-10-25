Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kağıthane
'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan Tolga Derebaşı (28) hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anahtar almak için kaportacıya giden Tolga Derebaşı'na sokakta motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı. Şüpheliler 5- 6 el ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Karnından ve bacağından 2'şer kurşunla yaralanan Derebaşı, oto yıkamacıya sığındı. Derebaşı, olay yerine intikal eden ekiplerce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, aynı bölgeye yakın bir noktada 3 gün önce de bir taksi şoförünün silahlı saldırıda öldürüldüğü öğrenildi.