ŞOK’tan kaçırılmayacak fırsat! 6 taksit imkanıyla 3 bin 199 TL’ye akıllı robot süpürge sadece ŞOK’ta!

6 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel kataloğu yayında! ŞOK Market, 6 Ağustos Cumartesi günü geçerli olacak kampanyalı ürünlerine ait aktüel kataloğunu paylaştı. Kataloğun ilk sayfasında yer alan fırsat ürünleri, ücretsiz kargo ile teslimat imkanıyla ve sınırlı sayıda satışa sunulacak. Birçok ürünün yer aldığı katalogda en dikkat çeken küçük ev aletlerinden biri Wiaomi marka Akıllı Robot Süpürge oldu. Birçok kadının hayatını kolaylaştıran akıllı robot süpürge, Cumartesi günü 6 taksit imkanıyla sadece 3 bin 199 TL'ye ŞOK Marketlerde!