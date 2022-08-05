Haberler Yaşam Haberleri ŞOK’tan kaçırılmayacak fırsat! 6 taksit imkanıyla 3 bin 199 TL’ye akıllı robot süpürge sadece ŞOK’ta!
Giriş Tarihi: 5.8.2022 17:08 Son Güncelleme: 5.8.2022 17:16

ŞOK’tan kaçırılmayacak fırsat! 6 taksit imkanıyla 3 bin 199 TL’ye akıllı robot süpürge sadece ŞOK’ta!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK Market, hafta sonu geçerli olacak kampanyalı ürünlerine ait görsel detaylarını resmi internet sayfasından paylaştı. 6 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel kataloğunda dikkat çeken fırsat ürünlerinden biri akıllı robot süpürge oldu. Wiaomi marka Akıllı Robot Süpürge, ŞOK Marketlerde 6 taksit imkanıyla 3199 TL’ye satışa sunulacak. Üstelik ücretsiz kargo ile teslimat imkanı bulunuyor.

ŞOK’tan kaçırılmayacak fırsat! 6 taksit imkanıyla 3 bin 199 TL’ye akıllı robot süpürge sadece ŞOK’ta!

6 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel kataloğu yayında! ŞOK Market, 6 Ağustos Cumartesi günü geçerli olacak kampanyalı ürünlerine ait aktüel kataloğunu paylaştı. Kataloğun ilk sayfasında yer alan fırsat ürünleri, ücretsiz kargo ile teslimat imkanıyla ve sınırlı sayıda satışa sunulacak. Birçok ürünün yer aldığı katalogda en dikkat çeken küçük ev aletlerinden biri Wiaomi marka Akıllı Robot Süpürge oldu. Birçok kadının hayatını kolaylaştıran akıllı robot süpürge, Cumartesi günü 6 taksit imkanıyla sadece 3 bin 199 TL'ye ŞOK Marketlerde!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 AĞUSTOS 2022

Wiami FX-7 Akıllı Robot Süpürge, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle ŞOK marketlerde 6 Ağustos 2022 tarihinde satışta olacak.

  • Toplam Ağırlık: 3,5 kg
  • Aşılabilir Engel: 20 mm
  • Boy: 350 mm
  • Çalışma Modu Sayısı: 4
  • Çalışma Süresi: 140 dk
  • Derinlik: 98 mm
  • En: 350 mm
  • EPA/HEPA Filtre Var
  • Su Tankı Kapasitesi (L) :0,3 Lt
  • Şarj Süresi: 4 saat

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ŞOK’tan kaçırılmayacak fırsat! 6 taksit imkanıyla 3 bin 199 TL’ye akıllı robot süpürge sadece ŞOK’ta!
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