SOLOTÜRK’TE bayrak değişimi: Yeni ekip lideri belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki temsilcilerinden SOLOTÜRK'te yeni bir dönem başlıyor. İlk gösteri uçuşunu 2022 yılında Çanakkale'de gerçekleştiren Yarbay Murat Bakıcı, 10 Kasım 2026'da Anıtkabir'de düzenlenecek saygı uçuşu ile ekip liderliği görevine veda edecek.

Mustafa Erhan Aydemir

TÜRK PİLOTLARININ YETENEĞİNİ DÜNYAYA TANITMIŞTI

Görev yaptığı beş yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında çok sayıda gösteriye katılan Bakıcı, uluslararası organizasyonlarda sergilediği performansla Türk Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini ve Türk pilotlarının yeteneklerini dünyaya tanıttı. Görev süresince ekibin disiplinine ve çalışma anlayışına katkı sağlayan Bakıcı, SOLOTÜRK'ün önemli isimleri arasında yer aldı.

BAYRAĞI MUSTAFA ERHAN AYDEMİR DEVRALACAK

Anıtkabir'de gerçekleştirilecek saygı uçuşunun ardından ekip liderliği görevini Hava Pilot Yarbay Mustafa Erhan Aydemir devralacak. Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise SOLOTÜRK'te ikinci pilot olarak görev yapacak.

Murat Bakıcı