Haberler Yaşam Haberleri SOLOTÜRK’TE bayrak değişimi: Yeni ekip lideri belli oldu
Giriş Tarihi: 09.11.2026 14:25

SOLOTÜRK’TE bayrak değişimi: Yeni ekip lideri belli oldu

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK’te görev değişimi yaşanıyor. Beş yıldır görevini ekip lideri olarak yürüten Pilot Yarbay Murat Bakıcı, 10 Kasım’da Anıtkabir’de gerçekleştireceği son uçuşun ardından görevini Hava Pilot Yarbay Mustafa Erhan Aydemir’e devredecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
SOLOTÜRK’TE bayrak değişimi: Yeni ekip lideri belli oldu
  • ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki temsilcilerinden SOLOTÜRK'te yeni bir dönem başlıyor. İlk gösteri uçuşunu 2022 yılında Çanakkale'de gerçekleştiren Yarbay Murat Bakıcı, 10 Kasım 2026'da Anıtkabir'de düzenlenecek saygı uçuşu ile ekip liderliği görevine veda edecek.

Mustafa Erhan Aydemir

TÜRK PİLOTLARININ YETENEĞİNİ DÜNYAYA TANITMIŞTI

Görev yaptığı beş yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında çok sayıda gösteriye katılan Bakıcı, uluslararası organizasyonlarda sergilediği performansla Türk Hava Kuvvetleri'nin kabiliyetlerini ve Türk pilotlarının yeteneklerini dünyaya tanıttı. Görev süresince ekibin disiplinine ve çalışma anlayışına katkı sağlayan Bakıcı, SOLOTÜRK'ün önemli isimleri arasında yer aldı.

BAYRAĞI MUSTAFA ERHAN AYDEMİR DEVRALACAK

Anıtkabir'de gerçekleştirilecek saygı uçuşunun ardından ekip liderliği görevini Hava Pilot Yarbay Mustafa Erhan Aydemir devralacak. Hava Pilot Binbaşı Murat Çakmak ise SOLOTÜRK'te ikinci pilot olarak görev yapacak.

Murat Bakıcı

#TÜRK HAVA KUVVETLERİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SOLOTÜRK’TE bayrak değişimi: Yeni ekip lideri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA