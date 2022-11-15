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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Solunum yolunda üçlü virüs tehdidi

Üçlü solunum yolu virüsleri grip, RSV ve kovid-19 saldırısı altındayız. Üçlü virüs, herkesi hasta etmeye başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Üçlü virüs sıraya girmiş adeta bizi hasta etmek için bekliyor. Zor bir kış dönemi geçireceğiz. Hatta şu anda çocuklar, RSV virüsü etkisi alında. Ailelerde çocuklarından bu virüsü kapıyor. Birinden kurtulsan diğerinin etkisi başlıyor. Lütfen grip aşınızı ve kovid-19 hatırmatma doz aşınızı olun" dedi.

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Solunum yolunda üçlü virüs tehdidi

Hayatımızı üç yıldır kabusa çeviren Kovid-19 salgınıyla birlikte grip ve RSV virüsünün de bombardımanı başladı. Kovid-19 salgının sora ermediğini belirten İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Ağır vakalar pek görülmese de ayakta geçirenlerin sayısı da az değil. Şu anda Omigron'un alt varyartları devrede. Altta yatan şeker, kalp gibi kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılarda hala ağır seyrediyor. Pandemi sona ermedi. Lütfen hatırlatma doz aşılarınızı olun" dedi.

RSV VİRÜSÜ AKTİF

Son günlerde özellikle çocuklarda ise RSV virüsünün etken olduğu bir salgının da yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Eraksoy "RSV virüsü ( Respiratuar Sinsisyal Virüs) grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden oluyor. Akciğerleri tehit ediyor. Özellikle bebeklerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüsün, çocuklarda son yıllarda görülme sıklığı arttı. Kreşteki veya ana sınıfındaki çocuk, hastalığı ailelerine de taşıyor" dedi.

GRİP AŞINIZI OLUN

Üçüncü tehlikenin de artık mevsimsel grip( İnfluenza) diye adlandırılan domuz gribi salgını olduğunu belirten Prof. Dr. Eraksoy "Grip salgını özellikle kasım ayı sonu ve aralık ayında pik yapıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaşın üstünde olanlar bu hastalığı daha ağır geçirebilir. Grip aşınızı mutlaka olmalısınız" dedi.

TEST BELİRLİYOR

Son günlerde acaba grip mi, RSV mi yoksa Kovid miyim endişesi taşıyanların arttığına da dikkat çeken Prof. Dr. Eraksoy "Bunu ancak yapacağımız testler sonucunda belirliyoruz. Multipleks testi ile bu hastalıkların ayırımını net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Üçünün de belirtileri birbirine benziyor. Yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve vücut ağrıları olarak kendilerini gösteriyor. Üçlü solunum yolu virüslerinin saldırısı altındayız. Bu kış zor geçecek gibi görünüyor. Üç virüs de bizi hasta etmek için sıraya girmiş durumda" dedi.

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Solunum yolunda üçlü virüs tehdidi
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