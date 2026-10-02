Soma’daki faciada 7 kişi göçük altında kalmıştı! Sağ kurtulan işçi kabusu böyle anlattı: ‘Çalışırken direkler üzerimize çökmeye başladı’

Kalçasında çatlak, ayağında ise çatlak ve kırık bulunduğunu belirten Çimen, 2005 yılından bu yana madende çalıştığını söyledi. Emekli olduktan sonra ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çimen, "Maaşlar düzenli yatmıyordu. Hepimizde aynı sorunlar vardı, bu işe de yansıyor" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör