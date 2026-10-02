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Giriş Tarihi: 2.10.2026 07:19

Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralandı, 5 işçi ise hayatını kaybetti.

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İHA
Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
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Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşılırken kazada 2 işçi yaralandı 5 işçi ise hayatını kaybetti.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

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Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
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