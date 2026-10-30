Son dakika: 2026 LGS takvimi belli oldu! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?

2027 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027 yılı sınav takviminde yer alan sınavlar ve tarihlere göre LGS 2026 13 Haziran'da gerçekleştirlecek olup 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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