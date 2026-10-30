Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 2026 LGS takvimi belli oldu! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:13 Son Güncelleme: 30.10.2026 14:23

Son dakika: 2026 LGS takvimi belli oldu! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?

2026 LGS tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek merkezî sınavın tarihi netleşirken, öğrenciler ve veliler gözünü başvuru sürecine çevirdi.

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Son dakika: 2026 LGS takvimi belli oldu! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman yapılacak?
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MEB 2026 yılı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2026 LGS sınav tarihi de netlik kazandı. Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavın hangi gün yapılacağını ve başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

MEB PAYLAŞTI: LGS TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.

2027 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027 yılı sınav takviminde yer alan sınavlar ve tarihlere göre LGS 2026 13 Haziran'da gerçekleştirlecek olup 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU YAYIMLANDI

Okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu" yayımlandı.

ORTAK SINAV UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Son dakika: 2026 LGS takvimi belli oldu! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?
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