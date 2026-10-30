Son dakika: 2026 LGS takvimi belli oldu! MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman yapılacak?

MEB 2026 yılı sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2026 LGS sınav tarihi de netlik kazandı. Liseye geçiş sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavın hangi gün yapılacağını ve başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027 yılı sınav takviminde yer alan sınavlar ve tarihlere göre LGS 2026 13 Haziran'da gerçekleştirlecek olup 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
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Okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu" yayımlandı.
ORTAK SINAV UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!