SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay’da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde henüz kimlikleri belirlenemeyen bir çocuk ile kadın ve erkeği kurtardı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan 1 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA: 296. saatte yeni mucizeler! Hatay'da üç kişi enkazdan sağ çıkarıldı | Video

Son olarak 278. saatte enkazdan 1 kişi sağ çıkarılmıştı.

Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan Hakan Yasinoğlu (45), depremin 278'inci saatinde sağ kurtarıldı. Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, Yasinoğlu'na ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.