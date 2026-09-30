SON DAKİKA… 3 dakika arayla çifte infaz! Duruşmaya dakikalar kala öldürüldü: Dikkat çeken Körfez Karteli Akrepler Grubu şüphesi

SONDAKİKA… Kanlı saldırı, Pampa de la Isla bölgesinde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13:30 sularında meydana geldi. Asıl mesleği aşçılık olan Nihat Dinar, aslında Güney Amerika'da üretilen kokainin Bolivya üzerinden dünyaya sevk edilmesinde güçlü bir aktördü. Polis Kasım 2023'de Güney Amerika'daki uyuşturucu lojistiğini yürüten çok uluslu bir ağa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Nihat Dinar ile birlikte biri Türk vatandaşı, iki Brezilyalı gözaltına alındı.
300 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Uyuşturucu kartellerinin ve uluslararası sevkiyat rotalarının ana üssü konumunda olan Santa Cruz bölgesindeki Dinar'ın kullandığı lojistik merkezine yapılan baskında ise yaklaşık 300 kilogram kokain ele geçirildi. Kokainin; Bolivya'dan Avrupa ve Meksika hatlarına gönderilmek üzere hazırlanan büyük bir sevkiyatın parçası olduğu belirlendi.
DURUŞMASINA DAKİKALAR KALA
Dinar ve 3 kişi; uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve gizli ittifak suçlarından cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde yatan Dinar, kısa bir süre önce tahliye edildi. Dinar'ın bu tahliyesi Meksika'nın ünlü Körfez Karteli'nin en acımasız ve en güçlü silahlı kanatlarından akrepler grubunu harekete geçirdi. İddiaya göre Dinar'ın polis muhbiri olduğundan şüphelenen ve bildiklerini anlatacağından korkan çete; geçtiğimiz Pazartesi günü duruşmasına dakikalar kala onu evden alması için en yakın arkadaşını görevlendirdi.
Nihat Dinar
ARA SOKAKLARDA KURŞUN YAĞDIRDI
Hiçbir şeyden habersiz konuşmak için arkadaşının motosikletine binen Nihat Dinar, yolda arkadaşıyla tartışmaya başladı. Arka sokaklarda motoru durduran sürücü silahını çekerek Dinar'a ateş etti. Kafasına bir kurşun alan Dinar, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan motosikletiyle olay yerinden kaçtı.
BİLEREK ISSIZ SOKAĞA YÖNLENMİŞ
Saldırıların ardından Bolivya Suçla Mücadele Özel Kuvvetleri (FELCC),bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, motosikleti kullanan tetikçinin yolcu konumundaki Nihat Dinar'ı bilerek Pampa de la Isla bölgesinde, 6. ve 7. halka (anillo) arasında yer alan Virgen de Cotoca Caddesi yakınındaki ıssız bir ara sokağa soktuğu kısa bir konuşmanın ardından ateş ettiğini tespit etti.
Cristian Bowles Antelo
3 DAKİKA ÖNCE BİRİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Saldırıdan 3 dakika önce ise uyuşturucudan sabıkalı 36 yaşındaki Cristian Bowles Antelo'nun aracında motosikletli iki kişi tarafından eşinin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
İHANET VEYA SUSTURMA ŞÜPHESİ
Savcılık, her iki cinayet arasındaki bağlantıyı araştırırken, serbest kalan Dinar'ın, eski ortakları tarafından bir "ihanet veya susturma" infazına kurban gitmiş olma ihtimalini, en güçlü senaryo olarak değerlendiriyor.