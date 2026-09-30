SON DAKİKA… 3 dakika arayla çifte infaz! Duruşmaya dakikalar kala öldürüldü: Dikkat çeken Körfez Karteli Akrepler Grubu şüphesi

DURUŞMASINA DAKİKALAR KALA

Dinar ve 3 kişi; uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve gizli ittifak suçlarından cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde yatan Dinar, kısa bir süre önce tahliye edildi. Dinar'ın bu tahliyesi Meksika'nın ünlü Körfez Karteli'nin en acımasız ve en güçlü silahlı kanatlarından akrepler grubunu harekete geçirdi. İddiaya göre Dinar'ın polis muhbiri olduğundan şüphelenen ve bildiklerini anlatacağından korkan çete; geçtiğimiz Pazartesi günü duruşmasına dakikalar kala onu evden alması için en yakın arkadaşını görevlendirdi.