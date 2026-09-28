SON DAKİKA! 3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi

MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) sızdıp Başkan Erdoğan ve bakanların bilgilerini sorgulayıp sistemdeki tüm verilere eriştiği tespit edilen FETÖ'cü casuslara yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Soruşturma kapsamında 2012-2018 yılları arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifadeleri alındı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul merkezli ve Ankara'yı da kapsayan eşzamanlı operasyonda, MASAK'taki yetkili personel ve taşeron şirket yöneticilerine yönelik düğmeye basıldı. Haklarında adli işlem yürütülen 22 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yurtdışında firari durumda bulunan 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken 1 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

KRİTİK İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyonda PEP sisteminin kaldırılması ve FETÖ bağlantılı şirket AGMLAB temin onay belgelerinde imzası bulunan eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, 2016-2019 yılları arasında MASAK'ta istatistikçi olarak çalışan ve tüm veriyi görüp değiştirebilen Eda Aydoğan, 'admin' yetkisine sahip Gelir Uzmanı Güner Eke, 2018-2019 admin yetkisine sahip MASAK programcısı Zehra Yılmaz gözaltına alındı.

FETÖ bağlantılı şirket AGMLAB onay süreçlerini yürüten ve ByLock kullanıcısı olan eski MASAK Başkan Yardımcısı Faruk Eliyeyioğlu'nun Yunanistan'da firari olduğu, Burak kod adlı MASAK'ta Daire Başkanlığı yapan Kemalettin Kolutek'in de ByLock kullanıcısı olduğu ve ABD'ye firar ettiği öğrenildi. 2017 şartnamesinde imzası olan ve admin yetkilisi olan Geçici Gelir Uzmanı Özlem Dobur'un da firari olarak arandığı öğrenildi.

YAZILIMI ELE GEÇİRDİLER

Adli makamlardan gelen talepleri karşılama, IBAN ve banka hareketlerini izleme, TC kimlik ve vergi numarası sorgulama, araç plakası takibi ile tüm mali istihbarat analizlerini bünyesinde barındıran EMİS; 2012-2018 yılları arasında FETÖ/PDY ile doğrudan bağlantılı şirketler ağına teslim edildi. Tespitlere göre; 2011'de Fujitsu alt yüklenicisi olarak sisteme giren AGMLAB A.Ş., 30 Haziran 2012 sonrasında ihale süreçlerini doğrudan üstlenerek 2018'e kadar EMİS yazılım geliştirme ve bakım işlerini yürüttü.

Bu şirketle ortaklık yapan Barış Ata A.Ş.'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 667 sayılı KHK ile kapatıldığı, AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'nin 2010-2024 arasında başta MASAK olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından toplam 210 milyon 764 bin 705 TL ödeme aldığı ortaya çıkarıldı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 26 Kasım 2025 tarihli kararıyla AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye el konularak TMSF'ye devredildi. Siyasi Etki Sahibi Kişiler (PEP - Politically Exposed Persons) listesi, "güncelleme yaşandığı" gerekçesiyle 2 Eylül 2016 tarihinde devre dışı bırakıldı.

Bu durum kurum personeline tebliğ dahi edilmedi. PEP sisteminin kapatılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlar hakkında usulsüz sorgulamalar gerçekleştirildi. Sistem ancak 31 Aralık 2018 tarihinde tekrar güncellendi. AGMLAB A.Ş. tarafından sistemde denetim izi olan Audit Log kayıtlarının kasten oluşturulmadığı, böylece "Admin" (yönetici) yetkisiyle yapılan illegal işlemlerin geriye dönük takibinin engellendiği saptandı. Veri tabanındaki kayıt sıralamalarının bozulduğu, bazı verilerin sonradan silindiği veya değiştirildiği, "Identifier" (kimlik tanımlayıcı) alanlarının boş bırakılarak veri sızdırıldığı teknik incelemelerle kanıtlandı.

ESKİ MASAK BAŞKANLARI İFADE VERDİ

Soruşturmanın 2012-2018 dönemindeki kurumsal süreçlerini tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla dev bir adım daha atıldı. O dönem MASAK Başkanlığı koltuğunda oturan 3 kritik isim adli makamlarca davet edilerek ifadelerine başvurulacak. Bu kapsamda 2009-2014 yılları arasında MASAK Başkanı Mürsel Ali Kaplan, 2014-2016 dönemi MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat, 2016- 2019 dönemi MASAK Başkanı Osman Dereli ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve milli güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.

MASAK ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Şüphelinin sorguları tamamlandı. MASAK eski Daire Başkanı ve Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Akp, MASAK İstatikçisi Eda Aydoğan ve MASAK Gelir Uzmanı Güner Eke tutuklandı. MASAK Programcısı Zehra Yılmaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞİRKET ORTAĞI FETÖ İMAMI

EMİS yazılımını ve veri tabanını elinde tutan şirket ağının arkasında FETÖ/PDY'nin tepe mahrem yapılanması yer aldı. 15 Temmuz hain darbe gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Kurmay Subaylardan sorumlu sivil imamı Hakan Çiçek'in Barış Ata A.Ş.'nin ortağı olduğu belirlendi. Çiçek'ten önce mahrem imam olan firari İsmail Kokuroğlu ise AGMLAB, MRD ve Barış Ata A.Ş.'nin ortağı çıktı.