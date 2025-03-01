SON DAKİKA... 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç’a kötü haber! Adli Tıp Kurumu raporu hazırladı: Vasi atanacak mı?

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evlilik ailede krize yol açtı.
24 Aralık'ta yapılan evlilik sonrası İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi'ne giderek dava açtı ve evliliğin iptali için başvuru yaptı. Mahkeme vasi davası için 12 Mart'a gün verirken, duruşma gününe kadar İnan Kıraç'ın, Adli Tıp Kurumu'nda muayene olması kararlaştırıldı.
NİKAH ÖNCESİ AKLİ DENGESİ YERİNDE RAPORU VERİLMİŞTİ
Kıraça Holding'in sahibi İnan Kıraç, geçtiğimiz çarşamba günü Adli Tıp Kurumu'na giderek akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor hazırlayacak olan psikiyatri heyetinin karşısına çıkmıştı.
İnan Kıraç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı "Akli melekeleri yerindedir" raporu ile Büyükçekmece Belediyesi'nde nikah kıymıştı. Eski Koç Holding çalışanı 75 yaşındaki Emine Alangoya'nın bu dördüncü evliliğini yapmıştı.
ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLMİŞTİ AMA…
İpek Kıraç'ın başvurusu sonrası Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'ı şubat ayının başında çağırdı. Ancak, Kıraç, mahkemeye gönderdiği mazeret dilekçesinde Kıraça Holding'in Genel Kurul toplantısı olduğunu belirterek, heyet incelemesinden affını istedi. Emine Alangoya ile evliliğiyle ilgili tartışmalar sürerken İnan Kıraç'tan dikkat çeken hamle geldi.
2.5 SAAT BOYUNCA PSİKİYATRİK MUAYENE YAPILDI
İnan Kıraç çarşamba sabahı Adli Tıp Kurumu'na gitti. Aracıyla kuruma giden Kıraç, yaklaşık 2.5 saat boyunca içeride kaldı. Kıraç ve avukatı geldikleri araçla öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayene sonrası beklenen rapor açıklandı.
BEKLENEN RAPOR AÇIKLANDI: İNAN KIRAÇ'A VASİ ATANACAK MI?
İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptali istemiyle açılan dava kapsamında Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği kaydedildi.
İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.