Son dakika! Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini silahla öldürmüştü! Bedirhan Şener’in cezası açıklandı

Son dakika haberi: Ankara'da eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener evinde anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şener, annesi Leyla Çetiner ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı önceki celse vermiş olduğu mütalaayı tekrarladığını bildirdi.
Sanık Bedirhan Şener'in avukatı Can Kızılyar mahkemeye dilekçe sunarak soruşturmanın genişlemesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.
Avukat Kızılyar, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporun detaylı bir inceleme yapılmadan ve müvekkilinin geçmiş raporlarının güzel raporlarla uyuşmadığını öne sürdü.
Kızılyar, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendinde olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır" dedi. Kızılyar ayrıca Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını öldürme niyetinin olmadığını ifade etti. Kızılyar müvekkiline şu an cezaevinde günlük 15 mg Zyprexa antipskotik şizofreni ilacı verildiğini beyan ederek müvekkilinin şizofreni hastası olduğu bu sebeple beraatine karar verilmesini talep etti.
SON SÖZÜ SORULDU: VERDİĞİ CEVAP ŞOKE ETTİ!
Son sözü sorulan sanık Bedirhan Şener savunmasında, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz anneme karşı da aynı şekilde beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.
MÜEBBET HAPİS CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme Şener hakkında, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine, Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü gerekçesiyle 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle takdiri indirim uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapis cezasına indirdi. Şener, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçunda da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.