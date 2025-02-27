Son dakika! Abdüllatif Şener’in oğlu anneannesini silahla öldürmüştü! Bedirhan Şener’in cezası açıklandı

Kızılyar, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendinde olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır" dedi. Kızılyar ayrıca Şener'in annesine tek bir kurşun sıkmadığını öldürme niyetinin olmadığını ifade etti. Kızılyar müvekkiline şu an cezaevinde günlük 15 mg Zyprexa antipskotik şizofreni ilacı verildiğini beyan ederek müvekkilinin şizofreni hastası olduğu bu sebeple beraatine karar verilmesini talep etti.