SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak’ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı AVM’nin dördüncü katından düşerek vefat etti!

Son dakika: İstanbul Şişli'de bulunan ünlü bir alış veriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan aşağı düşen 15 yaşındaki Batuhan Bostancı ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdurrahim Albayrak'ın acı günü! Torunu Batuhan Bostancı hayatını kaybetti | Video
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı'nın Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu olduğu öğrenildi.
Bostancı'nın cenazesi Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Abdurrahim Albayrak ile kızı İlknur Bostancı, acı haberi alır almaz soluğu hastanede aldı.
Öte yandan Batuhan Bostancı'nın sosyal medyadan paylaştığı son görüntüleri de ortaya çıktı.
FOTOĞRAF: BABA ASİL BOSTANCI (ORTADA) - BATUHAN BOSTANCI (SAĞDA)
15 yaşındaki Batuhan Bostancı'dan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı...
Öte yandan; Süper Lig kulüpleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Albayrak ailesine taziye mesajları yolladı…
GALATASARAY: Kulübümüzün eski İkinci Başkanlarından Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
FENERBAHÇE: Uzun yıllar Galatasaray Kulübü'nde yöneticilik yapmış iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Batuhan Bostancı'ya Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve Ailesi'ne başsağlığı dileriz.