Son dakika: Adana’da deprem! AFAD son deprem verilerini paylaştı

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paylaşılan AFAD verilerinde sarsıntının saat 15.28.19'da kaydedildiği, merkez üssünün ise Kozan olduğu belirtildi.

Depremin derinliği 15,35 kilometre olarak ölçülürken merkez üssünün koordinatları 37.5505 kuzey enlemi ve 35.626 doğu boylamı olarak paylaşıldı.