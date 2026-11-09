Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Adana'da deprem! AFAD son deprem verilerini paylaştı
Giriş Tarihi: 09.11.2026 15:40 Son Güncelleme: 09.11.2026 15:48

Son dakika: Adana'da deprem! AFAD son deprem verilerini paylaştı

Adana'da meydana gelen depremler, bölgedeki son sarsıntıların büyüklüğünü ve merkez üssünü araştıran vatandaşların gündeminde yer aldı. AFAD tarafından yayımlanan verilerde Kozan ilçesindeki depremin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Kasım 2026 AFAD son depremler listesi...

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Son dakika: Adana’da deprem! AFAD son deprem verilerini paylaştı
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Adana'nın Kozan ilçesi, öğleden sonra meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD'ın paylaşılan ölçüm bilgilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4,6 olarak kaydedildi.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paylaşılan AFAD verilerinde sarsıntının saat 15.28.19'da kaydedildiği, merkez üssünün ise Kozan olduğu belirtildi.

Depremin derinliği 15,35 kilometre olarak ölçülürken merkez üssünün koordinatları 37.5505 kuzey enlemi ve 35.626 doğu boylamı olarak paylaşıldı.

AFAD ADANA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 4,6 Mw

Merkez üssü: Kozan (Adana)

Tarih: 9 Kasım 2026

Saat: 15.28.19

Derinlik: 15,35 kilometre

Enlem: 37.5505 N

Boylam: 35.626 E

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Son dakika: Adana'da deprem! AFAD son deprem verilerini paylaştı
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