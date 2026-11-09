Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:21

Son dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Adana'da uyuşturucu madde imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AJANSLAR AJANSLAR
Son dakika | Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi." dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Operasyonda, bir imalathanede iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi yaptıkları, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri belirlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

#ADANA #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #NARKOTİK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA