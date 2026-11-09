Son dakika | Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi." dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

Operasyonda, bir imalathanede iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi yaptıkları, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri belirlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemi muhteviyatı ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Adana İl Jandarma Komutanlığımızı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.