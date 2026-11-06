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Giriş Tarihi: 06.11.2026 08:58

SON DAKİKA... Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'ye son veda

Afyonkarahisar'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlanacak.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
SON DAKİKA... Afyonkarahisar’da silahlı saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete’ye son veda
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşamını yitiren öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete için cenaze töreni düzenlenecek. Acı haberle yasa boğulan aileleri, meslektaşları ve sevenleri, iki öğretmene son görevlerini yerine getirecek.

CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINACAK
Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerin cenazeleri, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilmek üzere son yolculuklarına uğurlanacak. Öğretmenlerin vefatı, görev yaptıkları okulda ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

#AFYONKARAHİSAR
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SON DAKİKA... Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'ye son veda
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