SON DAKİKA... Afyonkarahisar’da silahlı saldırıda 2 öğretmen hayatını kaybetmişti: Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete’ye son veda

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaşamını yitiren öğretmenler Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete için cenaze töreni düzenlenecek. Acı haberle yasa boğulan aileleri, meslektaşları ve sevenleri, iki öğretmene son görevlerini yerine getirecek.

CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINACAK

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenlerin cenazeleri, cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilmek üzere son yolculuklarına uğurlanacak. Öğretmenlerin vefatı, görev yaptıkları okulda ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.