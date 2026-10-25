SON DAKİKA! Ağrı’da katliam gibi kaza! Pancar yüklü TIR’ın altında kalan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların dehşet içinde izlediği kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla TIR'ın altından çıkarılan hurdaya dönmüş araçtaki manzara yürekleri dağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan F.K. (15), A.K. (36), D.K. (62) ve V.K.'nin (72) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.