SON DAKİKA! Ağrı’da katliam gibi kaza! Pancar yüklü TIR’ın altında kalan otomobilde 4 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza, Ağrı'nın yoğun kullanılan güzergahlarından Hamur-Tutak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutak istikametinden ilerleyen M.K. idaresindeki 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü TIR, kavşak noktasında Hamur yönünden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, tonlarca ağırlığındaki TIR'ın ve dökülen pancarların altında kalarak adeta demir yığınına dönüştü.
OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların dehşet içinde izlediği kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla TIR'ın altından çıkarılan hurdaya dönmüş araçtaki manzara yürekleri dağladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan F.K. (15), A.K. (36), D.K. (62) ve V.K.'nin (72) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.