Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme
Giriş Tarihi: 21.4.2025 20:00 Son Güncelleme: 21.4.2025 20:13

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberleri... İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma organize suç örgütü kapsamına alındı.

SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberleri... Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.

Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli de tutuklanmıştı.

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SON DAKİKA | Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasında flaş gelişme
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