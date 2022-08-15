SON DAKİKA! Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık ne zaman düzelecek?

AKBANK ERİŞİM SORUNU NE ZAMA DÜZELECEK?

Akbank müşterileri, ''Şu an size hizmet veremiyoruz daha sonra tekrar deneyin'' uyarısıyla karşılaştı. Kullanıcılar, Akbank mobil - web çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılığı ne zaman düzelecek?'' soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Ancak Akbank'tan yaşanan erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Sorunun ne zaman çözüleceğine dair bankadan henüz net bir bilgi gelmedi.