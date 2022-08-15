Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık ne zaman düzelecek?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 11:24 Son Güncelleme: 15.8.2022 11:27

SON DAKİKA! Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık ne zaman düzelecek?

‘’Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?’’ sorusu, gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinde Akbank mobil ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar, hatayla karşılaştı. Yaşanan mağduriyet sonrası Akbank müşterileri, Twitter’da tepkilerini dile getirdi. İşlem yapmak isteyen kişiler, ''Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?'' sorularına yanıt arıyor. Peki 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte yanıtı!

SON DAKİKA! Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık ne zaman düzelecek?

Son dakika haberleri… Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, 15 Ağustos Pazartesi günü sistem arızası ile karşılaştı. Haftanın ilk gününde yaşanan Akbank erişim sorunu, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşlem yapmak isteyen kişiler, ''Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?''' sorularını gündeme taşıdı. Erişim sorununun ne zaman düzeleceği merak edilirken Akbank'tan konuya ilişkin resmi açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki Akbank mobil - web çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılığı ne zaman düzelecek? İşte detaylar…

SON DAKİKA: AKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim sorunu, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

AKBANK ERİŞİM SORUNU NE ZAMA DÜZELECEK?

Akbank müşterileri, ''Şu an size hizmet veremiyoruz daha sonra tekrar deneyin'' uyarısıyla karşılaştı. Kullanıcılar, Akbank mobil - web çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılığı ne zaman düzelecek?'' soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

Ancak Akbank'tan yaşanan erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Sorunun ne zaman çözüleceğine dair bankadan henüz net bir bilgi gelmedi.

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SON DAKİKA! Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık ne zaman düzelecek?
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