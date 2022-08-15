SON DAKİKA! Akbank çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılık ne zaman düzelecek?

Son dakika haberleri… Akbank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, 15 Ağustos Pazartesi günü sistem arızası ile karşılaştı. Haftanın ilk gününde yaşanan Akbank erişim sorunu, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşlem yapmak isteyen kişiler, ''Akbank çöktü mü, neden açılmıyor?''' sorularını gündeme taşıdı. Erişim sorununun ne zaman düzeleceği merak edilirken Akbank'tan konuya ilişkin resmi açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki Akbank mobil - web çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılığı ne zaman düzelecek? İşte detaylar…
Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim sorunu, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.
Akbank müşterileri, ''Şu an size hizmet veremiyoruz daha sonra tekrar deneyin'' uyarısıyla karşılaştı. Kullanıcılar, Akbank mobil - web çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Ağustos 2022 Akbank internet ve mobil bankacılığı ne zaman düzelecek?'' soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Ancak Akbank'tan yaşanan erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Sorunun ne zaman çözüleceğine dair bankadan henüz net bir bilgi gelmedi.