Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Şüphelilerin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıklarına el konuldu
Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:21 Son Güncelleme: 25.09.2026 15:50

SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Şüphelilerin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıklarına el konuldu

SON DAKİKA… Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki şüphelilerin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

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SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Şüphelilerin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıklarına el konuldu
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Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki şüphelilerin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

VATANDAŞIMIZIN BİRİKİMİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR, HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR!

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın alın teriyle oluşturduğu birikimleri korumak, mali sistemimizin güvenliğini sağlamak ve suçtan elde edilen kazançların izini sürmek amacıyla devletimizin kurumları güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

Bu anlayışla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Büromuz tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) desteği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla yürütülen fon soruşturması çok yönlü ilerlemektedir.

Bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. 45 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 12 şüpheli hakkında ise yakalama işlemleri başlatılmıştır. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir.

Kimsenin mal kaçırmasına ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir. Tüm fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştur. Birinci derece yakınlarının mal varlıkları dondurulmuştur.

Vatandaşlarımız müsterih olsun: Hiç kimsenin unvanı, görevi, ekonomik gücü veya çevresi hukukun üzerinde değildir. Kimse korunmamakta, kimse kayırılmamaktadır! Delillerin ortaya koyduğu sorumluluk zinciri takip edilmektedir.

Sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecek; mağdur vatandaşlarımızın hakkı sahipsiz bırakılmayacaktır.

#AKIN GÜRLEK #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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SON DAKİKA… Bakan Akın Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çarpıcı gelişme: Şüphelilerin ve 1. Derece akrabalarının mal varlıklarına el konuldu
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