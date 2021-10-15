Son dakika: Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun’dan dikkat çeken sözler: Ailesi ile ben barıştırdım...



Kendisine ait evde Aleyna Çakır'ın abisi Emrah E.'nin kız arkadaşıyla birlikte kendisinde 10 gün kaldığını kaydedem Uygun, "Biz Aleyna'yla birlikte yaşarken abisi de bize misafir olarak geldi kaldı. Abisinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de abisiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve abisiyle konuşup bunları barıştırdım" ifadelerini kullandı. Esen ailesinin avukatları olayın yaşandığı gün evde bulunan Enes Ö.'nün de duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, yapılacak tanıklığın yargılamaya yeni bir delil katmayacağı yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.