SON DAKİKA… Almanya’daki çifte infazda sır perdesi aralanıyor! Otoparkta 2 Türk öldürülmüştü: Deli Yumruk ve Belgrad Ormanı detayı...

SON DAKİKA… Yeraltı dünyasını sarsan organize suç hesaplaşması; Hamburg ticaret fuarı yakınında bulunan Lagerstrasse fabrika alanının otoparkında yaşandı. İddiaya göre bir dönem Nedim Sorguç'un en yakınındaki isimlerden biri olan Mazlum Uğur Aktaş, 20 gün önce İspanya'dan Almanya'ya geçerek; kısa bir süre önce bir saldırıda vurulan ve hastanede tedavi gören gizemli bir Türk vatandaşını ziyaret etti.
TEHDİTLER BAŞLADI
Bu sıradan bir hastane ziyareti değildi. İddiaya göre Aktaş, bu kişiden aldığı talimat doğrultusunda bir dönem kıtalararası ortasıklet boks şampiyonlukları bulunan boksör İsmail Özen-Otto'yu telefonda tehdit etmeye başladı. Özen ise bu tehditlere boyun eğmedi.
ÖZEN'İ KAÇIRACAKLARDI
Özen'den istediğini alamayan Aktaş; 09.09.2026 tarihinde 10 kişilik bir grup ile Özen'e ait boks kulübü Universum Box-Promotion'ün otoparkına girdi. Silahlarını çeken grup binaya yöneldi. İddiaya göre amaç ünlü boksör Özen'i kaçırmaktı. Binaya giren Aktaş, ilk önce Özen'in de ortak olduğu Noma isimli güvenlik şirketinin ofisine yöneldi. Burada onu bir dönem yeraltı dünyasının önemli figürleri arasında yer alan uyuşturucu baronu Mehmet Nafi Çapan'ın infazına adı karışan Murat Büyükkeskin karşıladı.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Ofiste bir süre baş başa konuşan ikili biranda tartışmaya başladı ve silahlar çekildi. Çıkan çatışmada Murat Büyükkeskin karnından vurulurken, Aktaş, başına aldığı tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Çatışma binanın otoparkında da devam etti. Murat Büyükkeskin'in koruması Levent G.'da kurşunların hedefi oldu. Levent G. başından ağır yaralandı.
OTOPARKTA HAYATINI KAYBETTİ
Karnına aldığı kurşun yarası ile otoparka çıkan ve bir süre çatışan Murat Büyükkeskin ise daha fazla dayanamayarak kan kaybından olay yerinde hayatını kaybetti.
AVUKATI YALANLADI
Yaşanan çifte infazın ardından İsmail Özen; avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada ise, olayın kendisiyle bağlantılı olmadığını, saldırının şirketlerine ait alanlarda gerçekleşmediğini ve hayatını kaybeden kişileri tanımadığını ileri sürdü.
BELGRAD ORMANI GİZEMİ
Alman Polis, gizemli cinayetler zincirini çözmek için geniş çaplı soruşturma başlatırken çatışmada hayatını kaybeden Mazlum Uğur Aktaş ile ilgili kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Aktaş'ın; 7 Nisan 2024'te Çağlayan Mahallesi'ndeki bir otoparka el bombası atılmasına misilleme olarak kaçırılan Gündoğmuşlar grubu üyesi Serhat Tekin Kantele'yi Belgrad Ormanı'nda öldüren üç kişiden biri olduğu iddia edildi. Aktaş'ın olayın ardından M.D. ve D.K. ile Yunanistan üzerinden İspanya'ya kaçtığı ileri sürüldü.
İSMAİL ÖZEN KİMDİR?
Gençlik yıllarında Hamburg'da futbol oynayarak başladığı spor hayatına 15 yaşında boks ile devam eden İsmail Özen, 25 yaşındayken profesyonel boks kariyerine adım attı. Özen, agresif dövüş stili ve pes etmeyen karakteriyle ringlerde "Deli Yumruk" lakabını aldı. Aktif boks kariyerini noktaladıktan sonra İsmail Özen-Otto, boks dünyasında perde arkasındaki asıl büyük güce, yani organizatörlüğe (promoter) geçiş yaptı. 2016 yılında Almanya'nın en zengin ailelerinden, dev perakende şirketi Otto Group (Otto Versand)'un sahibi Michael Otto'nun kızı Janina Otto ile evlendi. Evliliğin ardından her iki taraf da eşlerinin soyadını alarak "Özen-Otto" soyadını kullanmaya başladı. 2019 yılında dünya efsanelerini yetiştiren ancak daha sonra finansal darboğaza girerek iflas eden tarihi Universum Box-Promotion şirketini devraldı. Şirketi büyük bir yatırımla yeniden canlandırarak Hamburg'da modern bir boks salonu kurdu ve boks geceleri düzenlemeye başladı.