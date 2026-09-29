SON DAKİKA… Almanya’daki çifte infazda sır perdesi aralanıyor! Otoparkta 2 Türk öldürülmüştü: Deli Yumruk ve Belgrad Ormanı detayı...

İSMAİL ÖZEN KİMDİR?

Gençlik yıllarında Hamburg'da futbol oynayarak başladığı spor hayatına 15 yaşında boks ile devam eden İsmail Özen, 25 yaşındayken profesyonel boks kariyerine adım attı. Özen, agresif dövüş stili ve pes etmeyen karakteriyle ringlerde "Deli Yumruk" lakabını aldı. Aktif boks kariyerini noktaladıktan sonra İsmail Özen-Otto, boks dünyasında perde arkasındaki asıl büyük güce, yani organizatörlüğe (promoter) geçiş yaptı. 2016 yılında Almanya'nın en zengin ailelerinden, dev perakende şirketi Otto Group (Otto Versand)'un sahibi Michael Otto'nun kızı Janina Otto ile evlendi. Evliliğin ardından her iki taraf da eşlerinin soyadını alarak "Özen-Otto" soyadını kullanmaya başladı. 2019 yılında dünya efsanelerini yetiştiren ancak daha sonra finansal darboğaza girerek iflas eden tarihi Universum Box-Promotion şirketini devraldı. Şirketi büyük bir yatırımla yeniden canlandırarak Hamburg'da modern bir boks salonu kurdu ve boks geceleri düzenlemeye başladı.