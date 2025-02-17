Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda saldırı: Deniz Ilgan Erdinç Koç'u öldürdü!
Giriş Tarihi: 17.2.2025 16:29 Son Güncelleme: 17.2.2025 17:02

Son dakika: Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda saldırı: Deniz Ilgan Erdinç Koç'u öldürdü!

Son dakika: DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde kan donduran bir olay yaşandı. Şube Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç’a silahla saldırdı. Koç olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika: Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası’nda saldırı: Deniz Ilgan Erdinç Koç’u öldürdü!

Son dakika: Dehşet dolu olay saat 15.30 sıralarında Ankara'da yaşandı… Şube Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç'a silahla saldırdı. Koç olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şube Başkanı Ilgan saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ilgan'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Ankara’da Birleşik Metal İş Sendikası'nda saldırı: Deniz Ilgan Erdinç Koç'u öldürdü!
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