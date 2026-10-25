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Giriş Tarihi: 25.10.2026 11:03 Son Güncelleme: 25.10.2026 11:18

SON DAKİKA… Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
SON DAKİKA… Ankara’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ 4 YARALI

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#POLATLI #ANKARA #KAZA

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SON DAKİKA… Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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