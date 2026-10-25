SON DAKİKA… Ankara’da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
3 ÖLÜ 4 YARALI
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.