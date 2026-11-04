SON DAKİKA... Ankara’da yeni nesil suç örgütüne operasyon! İş yerlerini kurşunlayıp haraç istediler: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen şüphelilere yönelik Ankara merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, iş yeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç isteyen, tefecilik yapan ve borçlarını ödeyemeyen mağdurların iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında 15 şüpheli belirlendi.

ANKARA MERKEZ VE 3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara il merkezi ile Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde 15 şüpheliye yönelik 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 10'u düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ ARANIYOR

5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirtti.