SON DAKİKA | Ankara’daki konser vurgunu soruşturmasında yeni gelişme! 9 kişi hakkında tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2021-2024 dönemindeki konserlerde 154 milyon liralık harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından aralarında eski belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de bulunduğu gözaltına alınan 14 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

9 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI İSTENDİ

Şüphelilelerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç'nin 'zimmet ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından 9 şüpheli hakkında tutuklanma kararı talep edilirken, Univerce Şirketi sahibi S. E, Gurudan Şirketi sahibi A. A ve Yalınayak Şirketi ortakları E. D ve L. E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O. C. T, adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.