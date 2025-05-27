SON DAKİKA... Annesini darp edip bıçaklamıştı: Vicdansız evlat Kübra Ç.’nin avukatlık oyunu ortaya çıktı!

İKİ DAVA, ORTAK PROFİL

Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair delillerin mevcut olduğunu vurguladı. Bu nedenle şüpheli Kübra Ç.'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava daha açıldı. Önce annesine saldırdığı için yargılandığı davada hâkim karşısına çıkan Kübra Ç., adalet sistemini yanıltmak amacıyla özel bir kıyafeti usulsüzce kullandığı gerekçesiyle de ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.