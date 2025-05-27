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Giriş Tarihi: 27.5.2025 09:47 Son Güncelleme: 27.5.2025 10:13

SON DAKİKA... Annesini darp edip bıçaklamıştı: Vicdansız evlat Kübra Ç.’nin avukatlık oyunu ortaya çıktı!

SON DAKİKA... İstanbul Pendik’te 25 yaşındaki Kübra Ç., tartıştığı annesi Yasemin G.’yi önce darp etti ardından bıçakladı. Hakkında açılan davada, şoke eden detaylar ortaya çıktı. Öyle ki genç kızın, kendini avukat olmadığı halde "stajyer avukat" olarak tanıttığı, cübbeyle çekildiği pozları sosyal medyada avukatmış gibi paylaştığı ortaya çıktı. Kübra Ç.’ye hem “aile içi şiddet” hem de “özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma” suçundan dava açıldı. İşte akılalmaz olayın detayları…

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN Yaşam
SON DAKİKA... Annesini darp edip bıçaklamıştı: Vicdansız evlat Kübra Ç.’nin avukatlık oyunu ortaya çıktı!

Pes dedirten olay, 10 Nisan 2022'de bir anne ve kızının birlikte yaşadığı Pendik'teki evde başladı. İddiaya göre Kübra Ç. (25), tartıştığı annesi Yasemin G.(45)'nin yüzünü tırmalayıp göğsüne ve boynuna vurup saçlarını çekti.

"Bu ev benim olacak, seni bu evden söke söke atacağım. Gerekirse öldüreceğim." diyerek annesine küfredip tehditler savuran Kübra Ç., annesi Yasemin G.'nin sırtına ve karnına mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.

YARALI ANNE ÖZ KIZIYLA DAVALIK OLDU

Yaralanan anne Yasemin G.'nin kızından şikâyetçi olmasıyla şüpheli Kübra Ç.'ye "basit yaralama", "hakaret" ve "silahla tehdit"ten 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu dava sürerken Kübra Ç. hakkında yeni bir suç dosyası daha açıldı. İddiaya göre annesine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan genç kadın, ayrıca avukat olmadığı halde mahkemede kendisini stajyer avukat olarak tanıttı.

ANNEDEN İKİNCİ ŞİKÂYET: YARGIYI KANDIRIYOR

Yaşananlardan sonra Yasemin G., kızının avukat olmadığı halde avukat cübbesi ile fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığını, yargılandığı davada kendini stajyer avukat olarak tanıttığını, bu şekilde yargıyı yanılttığını belirterek Kübra Ç. hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu.

"AVUKATIN YANINDA ÇALIŞMIŞTIM"

Şüpheli Kübra Ç. ifadesinde, mezun olduğu Maltepe Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda okurken avukat yanında staj yaptığı dönemde avukat cübbesi ile fotoğraf çektirdiğini, sosyal medya hesabından paylaştığını ancak Asliye Ceza Mahkemesi'nde stajyer avukat olarak yazılması durumunu sonradan fark ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

İKİ DAVA, ORTAK PROFİL

Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair delillerin mevcut olduğunu vurguladı. Bu nedenle şüpheli Kübra Ç.'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava daha açıldı. Önce annesine saldırdığı için yargılandığı davada hâkim karşısına çıkan Kübra Ç., adalet sistemini yanıltmak amacıyla özel bir kıyafeti usulsüzce kullandığı gerekçesiyle de ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA... Annesini darp edip bıçaklamıştı: Vicdansız evlat Kübra Ç.’nin avukatlık oyunu ortaya çıktı!
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