SON DAKİKA... Annesini darp edip bıçaklamıştı: Vicdansız evlat Kübra Ç.’nin avukatlık oyunu ortaya çıktı!

Pes dedirten olay, 10 Nisan 2022'de bir anne ve kızının birlikte yaşadığı Pendik'teki evde başladı. İddiaya göre Kübra Ç. (25), tartıştığı annesi Yasemin G.(45)'nin yüzünü tırmalayıp göğsüne ve boynuna vurup saçlarını çekti.
"Bu ev benim olacak, seni bu evden söke söke atacağım. Gerekirse öldüreceğim." diyerek annesine küfredip tehditler savuran Kübra Ç., annesi Yasemin G.'nin sırtına ve karnına mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı.
YARALI ANNE ÖZ KIZIYLA DAVALIK OLDU
Yaralanan anne Yasemin G.'nin kızından şikâyetçi olmasıyla şüpheli Kübra Ç.'ye "basit yaralama", "hakaret" ve "silahla tehdit"ten 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu dava sürerken Kübra Ç. hakkında yeni bir suç dosyası daha açıldı. İddiaya göre annesine saldırdığı gerekçesiyle yargılanan genç kadın, ayrıca avukat olmadığı halde mahkemede kendisini stajyer avukat olarak tanıttı.
ANNEDEN İKİNCİ ŞİKÂYET: YARGIYI KANDIRIYOR
Yaşananlardan sonra Yasemin G., kızının avukat olmadığı halde avukat cübbesi ile fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığını, yargılandığı davada kendini stajyer avukat olarak tanıttığını, bu şekilde yargıyı yanılttığını belirterek Kübra Ç. hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu.
"AVUKATIN YANINDA ÇALIŞMIŞTIM"
Şüpheli Kübra Ç. ifadesinde, mezun olduğu Maltepe Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda okurken avukat yanında staj yaptığı dönemde avukat cübbesi ile fotoğraf çektirdiğini, sosyal medya hesabından paylaştığını ancak Asliye Ceza Mahkemesi'nde stajyer avukat olarak yazılması durumunu sonradan fark ettiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.
İKİ DAVA, ORTAK PROFİL
Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair delillerin mevcut olduğunu vurguladı. Bu nedenle şüpheli Kübra Ç.'ye "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle yeni bir dava daha açıldı. Önce annesine saldırdığı için yargılandığı davada hâkim karşısına çıkan Kübra Ç., adalet sistemini yanıltmak amacıyla özel bir kıyafeti usulsüzce kullandığı gerekçesiyle de ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.