SON DAKİKA… Antalya’da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ
Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalledekiler destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, mahalleli de yardıma koştu. Çalışmalar sırasında bir kişinin elindeki tırmıkla, alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin ve vatandaşların orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.