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Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:59 Son Güncelleme: 25.09.2026 16:17

SON DAKİKA… Antalya'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

SON DAKİKA… Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen orman yangını yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
SON DAKİKA… Antalya’da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Kepez'e bağlı Santral Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Kepez ilçesi Santral Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 75 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

MAHALLELİ DE DESTEK VERDİ

Kepez ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere mahalledekiler destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, mahalleli de yardıma koştu. Çalışmalar sırasında bir kişinin elindeki tırmıkla, alevlerin önünü kesmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin ve vatandaşların orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KEPEZ #ANTALYA #ORMAN YANGINI

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SON DAKİKA… Antalya'da korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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