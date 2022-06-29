Son dakika: Arda Turan hakkında flaş gelişme: Özlem Şahin’e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti!

Son dakika haberi: Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti.Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının tanık dinlenmesi için bozulmasına hükmetmişti.
MÜTALAA VERİLDİ
Yeniden görülmeye başlayan davada sanık Arda Turan'ın tanığı Burak Yılmaz ifadesini vermişti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada ''Tanıkların dinlenmiş olduğu tanık anlatımında suçun sübutu veya aksi yönünde delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı, bu kapsamda sanık Arda Turan hakkında yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden cinsel taciz suçundan beraatına karar verilmesi talep edilir'' denildi.
EK SÜRE TALEP EDİLDİ
Özlem Şahin'in avukatı mütalaayı kabul etmediklerini ve savunma yapmak için ek süre istedi. Mahkeme dosyada gelinen aşama göz önünde bulunarak süre talebini reddetti.
Arda Turan'ın avukatı ise '' Mütalaaya katılıyoruz önceki kararı değiştirecek hiçbir olumsuz yoktur. Tam tersini müvekkilin suçu işlemediğine dair Burak Yılmaz'ın ifadesi vardır. Beraatını talep ediliyoruz'' dedi.
BERAAT ETTİ
Mahkeme, sanık Arda Turan'ın cinsel taciz suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.