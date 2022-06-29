Son dakika: Arda Turan hakkında flaş gelişme: Özlem Şahin’e cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti!

Son dakika haberi: Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik 'cinsel taciz' suçundan beraat kararı vermişti.Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin'in avukatları 'cinsel taciz' yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının tanık dinlenmesi için bozulmasına hükmetmişti.