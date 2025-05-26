SON DAKİKA... Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hakkında skandal iddia: 70 milyon TL’lik patalojik vurgun!

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

ADÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu konu iki hoca arasındaki kavgadan sonra ortaya çıktı. Sayıştay geldi, denetim yaptı. Halen süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu olduğu için incelemesi devam ediyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşılıyor. Resmi karar çıkınca kamuoyu bilgilendirecek" denildi.