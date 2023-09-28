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Giriş Tarihi: 28.9.2023 20:04

SON DAKİKA | Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın komaya girdiği açıklanmıştı, gelen son dakika bilgilerine göre; Paşayeva tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
SON DAKİKA | Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'dan bugün üzücü bir haber geldi. Paşayeva'nın yardımcısı Elbey Badirov tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği duyuruldu.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesine götürülen Paşayeva'nın gözetim altında tutulduğu bildirilirken, komaya girme nedeni ise açıklanmadı.

Gelen son bilgilere; Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aslen Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 45 yaşındaki Milletvekili Ganire Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. 6 Kasım 2005 günü yapılan meclis genel seçimlerine bağımsız aday olarak katılan Paşayeva, Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Azerbaycan Milli Meclisi'nin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı dönem milletvekili olan Paşayeva, ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

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SON DAKİKA | Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
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