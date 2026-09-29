SON DAKİKA | Bakan Gürlek’in avukatı açıkladı: Ahmet Şık hakkında suç duyurusu!

"BAŞKA BİR KONUT KİRALANMADI"

Avukat Abdullah Adır tarafından yapılan açıklamada, Akın Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği belirtilerek, başka bir konut kiralandığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, Şık'ın iddialarına karşı, "Elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır" çağrısı yapıldı.

HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI

Gürlek ailesinin kişilik haklarının ve itibarının hedef alındığını belirten Adır, Ahmet Şık hakkında iftira suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bununla birlikte, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası da açıldı.